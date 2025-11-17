Logo
Orban: Slanje dodatne novčane pomoći Ukrajini je kao slanje gajbe votke alkoholičaru

Izvor:

Tanjug

17.11.2025

18:48

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je danas da ga zahtjev predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da članice EU pošalju još novca Ukrajini podsjeća na pokušaj da se pomogne alkoholičaru slanjem još jedne gajbe votke.

Orban je rekao da je danas dobio pismo od predsjednice EK u kome ona piše da je finansijski jaz u Ukrajini značajan i traži od država članica da pošalju više novca.

- U vrijeme kada je postalo jasno da ratna mafija oduzima novac evropskim poreskim obveznicima, umjesto da traži stvarni nadzor ili obustavu isplata, predsjednica Komisije predlaže da pošaljemo još više. Čitava ova stvar je pomalo kao pokušaj da se pomogne alkoholičaru slanjem još jedne gajbe votke - izjavio je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim riječima, zahtjev Fon der Lajenove je zapanjujuć.

- Mađarska nije izgubila zdrav razum - zaključio je Orban.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ranije danas je u pismu članicama Evropske unije navela da postoje tri opcije za finansiranje potreba Ukrajine, od kojih je jedna davanje zajma uz korišćenje zamrznute ruske imovine kao garancije.

- Identifikovali smo tri glavne opcije, odnosno, podršku koju će države članice finansirati putem grantova, zatim zajam sa ograničenim regresom koji se finansira zaduživanjem Unije na finansijskim tržištima, ili zajam sa ograničenim regresom povezan sa gotovinskim stanjem imobilisane (ruske) imovine - rekla je Fon der Lajen u pismu, u koje je Rojters imao uvid.

Fon der Lajen je u opcijama koje je priložila uz pismo kazala da te "tri opcije nisu međusobno isključive" i da se "mogu kombinovati" ili se mogu koristiti dijelovi tih opcija.

Komentari (0)
