Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

Poslije smrti majke iz Hamburga i njene dvoje djece, sada je u Istanbulu preminuo i njen muž, odnosno otac djece. Vijest je objavio šef istanbulske zdravstvene direkcije, Abdulah Emre Giner, na platformi "Iks".

Majka i djeca iz Hamburga preminuli su u Istanbulu ranije, a sada je potvrđena i smrt oca. Istanbulske vlasti saopštile su da istraga i dalje traje punim intenzitetom, a više osumnjičenih je uhapšeno.

Podsjetimo, majka i njeno dvoje djece (3 i 6 godina) iz Njemačke preminuli su od posljedica trovanja hranom u popularnoj turističkoj oblasti Istanbula.

Lokalni mediji naveli su da su uzrok trovanja dagnje i punjeni krompiri, popularna ulična hrana, koja se jede u turističkom okrugu Ortakoj, na evropskoj strani Bosfora.

Autopsija dvoje preminule djece, šestogodišnjeg Kadira Muhameta i trogodišnje Masal završena je, a preliminarni nalazi pokazuju da su djeca imala modrice na koljenima i promjene na sluzokoži želuca, ali nije pronađen nijedan očigledan patološki uzrok smrti.

Porodica je 9. novembra doputovala iz Njemačke u Istanbul, a 11. novembra su konzumirali hranu od uličnog prodavca u četvrti Ortakoj, kao i obrok u restoranu.