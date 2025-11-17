Njemačka policija upucala Mariju pred majkom: Isplivali novi detalji haosa u Bohumu

Djevojčica Marija (12) koja ima i srpsko i njemačko državljanstvo — ranjena je od strane policije nakon što je navodno pokušala da ih napadne sa dva noža, usljed reagovanja službenika na prijavu njenog nestanka.

Kako se navodi, gluva djevojčica je upucana naočigled majke, koja je takođe gluva.

Marija, koja živi u grupnom domu nakon što je njenoj majci prethodno oduzeto starateljstvo, nestala je tokom vikenda. Ipak, djevojčica je danas bila u stanu svoje majke.

"Pobegla je. Rekla mi je: Ne mogu više da izdržim" rekla je Marijina majka.

Navodno je prethodno bilo svađa u školi. Vjerovatno iz straha, ali i iz brige za majku, došla joj je na vrata stana.

Šta se tačno dogodilo u stanu još uvek nije jasno. Istraga je u toku.

Prema trenutnim informacijama, policija Bohuma je dobila informaciju da se nestalo dijete nalazi u stanu. Pošto su djevojčici bili potrebni vitalni lijekovi, otišli ​​su direktno na adresu, rekao je portparol policije Matijas Verk.

Kada je majka otvorila vrata i policajci ušli u stan, djevojčica je zgrabila dva noža i prišla policajcima. Da bi zaustavili dijete, upotrebljen je elektrošoker i istovremeno je pucano iz službenog oružja. Ovo se dogodilo pred Marijinom majkom.

Marijina majka je i dalje potresena nakon incidenta. Ne zna zašto je Marija izvukla noževe. Sumnja da je Marija samo želela da joj pomogne. Dvanaestogodišnjakinja ju je tri puta pozvala pre nego što su pucnji ispaljeni. Ubrzo nakon pucnjave, policija je izvela ženu napolje.

Prema njihovoj sopstvenoj izjavi, policajci su odmah pružili prvu pomoć dok nisu stigli bolničari na lice mjesta. Marijina majka je već bila izvedena napolje. Djevojčica je odvedena u obližnju bolnicu i nalazi se na intenzivnoj nezi. Jedinica za ubistva esenske policije, pod rukovodstvom kancelarije javnog tužioca Bohuma, preuzela je istragu.

(Kurir)