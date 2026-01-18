Košarac: Srpska ima odgovor, opoziciji i Šmitu propao plan

18.01.2026
11:00
Komentari:0
Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac istakao je da opozicija u Republici Srpskoj podržava krnji Ustavni sud BiH, koji bi da blokira institucije Srpske i zajedno sa nelegitimnim Kristijanom Šmitom napravi krizu u Srpskoj, ali joj je propao plan.
"Oni bi da biraju predsjednika Republike Srpske, da paralizuju Vladu i da zagospodare Srpskom", naveo je Košarac na društvenim mrežama.
Prema njegovim riječima, opozicija i Šmit su isto.
"No, mi imamo odgovor. Opoziciji je propao plan. Ne bi me iznenadilo da danas napuste sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske", dodao je on.
U Banjaluci će danas biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.
BiH
14 h4
BiH
16 h0
BiH
16 h0
BiH
1 d0
Najnovije
Najčitanije
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Trenutno na programu