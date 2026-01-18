Logo
Košarac: Srpska ima odgovor, opoziciji i Šmitu propao plan

18.01.2026

11:00

Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план
Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac istakao je da opozicija u Republici Srpskoj podržava krnji Ustavni sud BiH, koji bi da blokira institucije Srpske i zajedno sa nelegitimnim Kristijanom Šmitom napravi krizu u Srpskoj, ali joj je propao plan.

"Oni bi da biraju predsjednika Republike Srpske, da paralizuju Vladu i da zagospodare Srpskom", naveo je Košarac na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, opozicija i Šmit su isto.

"No, mi imamo odgovor. Opoziciji je propao plan. Ne bi me iznenadilo da danas napuste sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske", dodao je on.

U Banjaluci će danas biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.

Staša Košarac

