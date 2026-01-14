"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

Zamisli sud koji zabranjuje da institucije zoveš zajedničkim, što znači da pripadaju svima, i to još radiš u višenacionalnoj, multietničkoj zajednici kakva je BiH.

Poruka je srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović reagujući na navode federalnih medija da svjesno krši odredbe Ustavnog suda BiH time što institucije na nivou BiH naziva zajedničkim institucijama. Ni to nije malo, već pozivaju i tužilaštvo da reaguje na to.

"Tako izgleda "zajednički" život u BiH, koja je najekstremniji primjer izgradnje države/nacije, u kojem neizabrani strani birokrata donosi zakone umjesto domaćeg parlamenta, a Ustavni sud zabranjuje da zoveš zajedničkim institucije u kojima rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani", istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

OD deset poslanika, ministara, predstavnika iz reda bošnjačkog naroda koji primaju platu iz tih istih zajedničkih institucija i koji bi trebalo da služe i odgovaraju narodu, a koje smo pozvali za komentar, na telefon se javio jedan. Prema riječima Šemsudina Mehmedovića iz SDA, oni koji upotrebljavaju termin zajedničke institucije žele da omalovaže kako kaže državne institucije, iako nije jasno na koji način.

S druge strane, opozicioni poslanik u PD PS BiH iz reda srpskog naroda smatra da nije važno koji se pojam koristi kada se spominju zajedničke institucije.

"Tako da su to neke stvari samo za pumpanje te neke atmosfere, međunacionalne mržnje, sukoba koje ne mogu donijeti nikome ništa dobro", tvrdi iz Kluba poslanika SDS - PDP - Za pravdu i red u PD PS BiH Nenad Grković.

Ostaci globalističkih struktura i propalih politika još imaju posljednja uporišta u pojedinim institucijama BiH, jasna je Sanja Vulić. Nije problem, kaže samo taj što zabranjuju pojam "zajedničke institucije", već što s tim degradiraju postojanje zajedničkih institucija.

"Ako nisu zajedničke, čije su, jesu li sarajevske. Ono što je bitno jeste da ovaj ostatak globalista intenzivno radi na degradiranju i rušenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ovo je ništa drugo već zadiranje u Dejton jer Dejton je jasno definisao da su to zajedničke institucije. Na ovaj način pravosuđe se poigrava budućnosti BiH i narodima koji u njoj žive", upozorava poslanik SNSD-a U PD PS BiH Sanja Vulić.

Hajka na "zajedničke institucije" ponovo je krenula od nedavne izjave Željke Cvijanović na tradicionalnom Božićnom prijemu u kasarni Kozara u Banjaluci, koja je izrazila zahvalnost ljudima iz Republike Srpske u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH a koji u okviru zajedničkih institucija čuvaju mir i tradiciju našeg naroda.