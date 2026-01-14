Košarac: Odmaknite od srpskog identiteta i emocija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da su Srbi dio jedinstvene i nedjeljive Srpske pravoslavne crkve i da nikada nije postojala, niti će postojati bosanska pravoslavna crkva.

- Svaki dan čujemo neku glupost iz Sarajeva. Posljednja je /Mustafe/ Cerića. Odmaknite se od našeg identiteta i emocija. Mi nismo konvertiti - naveo je Košarac na društvenoj mreži Iks.

Bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić predložio je uspostavljanje nove vjerske zajednice koja bi se zvala "bosanska pravoslavna crkva", što je podstaklo brojna reagovanja iz Srpske pravoslavne crkve i zvaničnika Republike Srpske.