CIK utvrdio raspored na prijevremenim izborima: Dodik na posljednjem mjestu

13.01.2026

12:52

ЦИК утврдио распоред на пријевременим изборима: Додик на посљедњем мјесту
Foto: ATV

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) utvrdila je redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za načelnika Opštine Vareš, koji će biti održani 15. februara 2026. godine.

Provedena procedura

Na sjednici CIK-a provedena je procedura javnog žrijebanja, u skladu s Izbornim zakonom BiH, za ukupno pet ovjerenih političkih subjekata (četiri političke stranke i jednog nezavisnog kandidata).

Postupak je obavljen ručnim izvlačenjem kuglica s nazivima političkih subjekata. Prema rezultatima žrijebanja, redoslijed na glasačkom listiću je sljedeći:

- Stranka demokratske akcije (SDA), Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH), Hrvatski demokratski savez (HDS) i Dario Dodik - nezavisni kandidat.

Kandidatske liste

CIK BiH je ranije, na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama, ovjerila kandidatske liste za učešće na prijevremenim izborima.

Time je konačna lista kandidata zaključena, pa će građani Vareša birati između pet kandidata - Nurdin Begović (SBiH), Stela Terzić (HDZ BiH), Malik Rizvanović (SDA), Igor Šimić (HDS) i Dario Dodik (nezavisni kandidat).

Prijevremeni izbori u Varešu zakazani su nakon smrti dosadašnjeg načelnika Zdravka Maroševića (HDZ BiH). Time je nastala potreba da se građani izjasne o novom načelniku.

CIK BiH je donio i Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za načelnika Opštine Vareš, a izborna kampanja počinje 31.01.2026. godine.

CIK BiH

Vareš

izbori

