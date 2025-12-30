Cvijanović: SNSD pobjeđuje na izborima makar ih CIK ponavljao još 50 puta

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakala je da SNSD uporno pobjeđuje SDS na izborima i da će tako biti i sada makar Centralna izborna komisija /CIK/ BiH ponavljala izbore još 50 puta.

"Džaba vam medijska ujdurma, džaba vam sarajevski saveznici, džaba vam koalicija sa Kristijanom Šmitom", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je svima jasno zašto se uporno razvlači proglašenje izbornog pobjednika na izborima koji se nisu ni trebali desiti da SDS nije prvi zaigrao u Šmitovom kolu i dao kandidata.

"Kaže Aleksandra Pandurević da je SNSD pao na ispitu. Pa vi iz SDS-a već skoro dvije decenije ponavljate prvu godinu. Vi ste nepopravljivi politički ponavljači i opet niste ništa naučili", navela je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je SNSD pitanja postavio predsjedniku SDS-a što je Branko Blanuša, a ne Aleksandra Pandurević ili Ognjen Bodiroga.

"Nemate potrebe da odgovarate umjesto njega. Povjerili ste mu rukovođenje strankom, valjda vjerujete i da može sam da odgovori na nekoliko važnih pitanja", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".