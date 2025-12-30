Transfer u PD PS: Aida Baručija "spasila" Konakovićev klub poslanika

30.12.2025
Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aida Baručija (BHI-KF) postala je dio Kluba poslanika Naroda i pravde, čime se ovaj klub očuvao nakon što je NiP napustila Mia Karamehić-Abazović.
Klub poslanika u PD PS BiH mora imati minimalno tri člana, zbog čega je Baručija ranije bila dio kluba sa članovima Naše stranke, odnosno s Predragom Kojovićem i Sabinom Ćudić.
Međutim, kako je Karamehić-Abazović iz NiP-a prešla u Našu stranku, NiP je bio u opasnosti da izgubi svoj klub poslanika, imajući u vidu da je ostao na dva člana Predstavničkog doma.
Baručija je zbog toga napustila Klub Naše stranke te prešla kod Nihada Omerovića i Denisa Zvizdića, čime su obje stranke iz Trojke zadržale svoje klubove poslanika.
Vrijedi istaći da je Baručija odmah postala i predsjedavajuća ovog kluba, koji sada nosi naziv Klub poslanika Naroda i pravde i Bosanskohercegovačke inicijative Kasumović Fuad, prenosi Kliks.
Inače, kada jedna stranka ili grupa parlamentaraca ima Klub poslanika dobijaju mogućnost da učestvuju u radu proširenog kolegijuma, mogu tražiti pauze i dobijaju tehničku pomoć (prostorije i stručno osoblje).
