Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

29.12.2025
15:38
Komentari:0
Savjet ministara BiH danas je usvoji odluku kojom je legalizovana upotreba kanabisa u medicinske svrhe.
Ova odluka u praksi znači da je sada kanabis po pravilniku iz kolone 1 (strogo zabranjeno), prebačen u kolonu 2 (gdje je dozvoljeno korištenje pod strogom kontrolom).
U toj koloni su odavno opijum, morfijum i niz drugih sredstava koji se koriste u medicinske svrhe.
Društvo
45 min0
BiH
47 min0
Svijet
51 min0
Hronika
56 min0
BiH
47 min0
BiH
1 h0
BiH
3 h0
BiH
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
05
15
59
15
49
15
39
15
38
Trenutno na programu