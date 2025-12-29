Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

Savjet ministara BiH danas je usvoji odluku kojom je legalizovana upotreba kanabisa u medicinske svrhe.

Ova odluka u praksi znači da je sada kanabis po pravilniku iz kolone 1 (strogo zabranjeno), prebačen u kolonu 2 (gdje je dozvoljeno korištenje pod strogom kontrolom).

U toj koloni su odavno opijum, morfijum i niz drugih sredstava koji se koriste u medicinske svrhe.