Cerić pozvao Bošnjake da kupuju što više stanova u Republici Srpskoj

29.12.2025

08:20

Komentari:

0
Церић позвао Бошњаке да купују што више станова у Републици Српској
Foto: Printscreen/Youtube/Hayat

Nekadašnji poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić pozvao je Bošnjake da kupuju stanove u Republici Srpskoj.

Cerić smatra da se trenutna retorika opasno podudara sa onom iz devedesetih godina, te da postoji plan da se Bošnjaci sabiju u neku vrstu ”enklave”, po uzoru na istorijski scenario iz Španije.

”Nameću nam istu retoriku iz 1992. godine. Željeli bi da od nas naprave jednu enklavu, jedan geto poput onoga što se dogodilo muslimanima u Španiji. Stoga mi moramo biti spremni na određene žrtve i određene kompromise da ne dozvolimo da nas i sa istočne i sa zapadne strane uguraju u geto. Ja bih pozvao Bošnjake – kupujte što više stanova u RS-u, u Banjaluci i u Bijeljini, na svakom teritoriju. Mi smo ti koji ćemo čuvati teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine na način da se ne odričemo jednog pedlja zemlje - naglasio je Cerić.

Osvrnuo se i na napade na Aliju Izetbegovića, čije je osnivanje stranke, prema Cerićevim riječima, krenulo upravo iz Zagreba.

- Kako ih nije stid napadati Aliju za izdaju Bosne. Pa Alija je jedan od priznatih vođa 21. vijeka. Prvi put u 100 godina smo priznati i nismo više Rohinya. Želim poručiti i susjedima koji nam stalno bacaju granate uvredama – nismo mi oni iz 90-ih godina. Mlađe generacije nemaju traume i imaju društvene mreže gdje mogu upoznati svoj identitet - zaključio je Cerić.

Mustafa Cerić

Bošnjaci

naseljavanje

Komentari (0)
