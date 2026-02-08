Logo
UKC najavljuje smanjenje gužvi: Uzorkovanje krvi u DZ Banjaluka za brže laboratorijske nalaze

08.02.2026

12:50

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske očekuje skoro potpisivanje ugovora sa Domom zdravlja Banjaluka kojim će, kako tvrde, biti omogućeno da pacijenti ove ustanove sve laboratorijske analize obavljaju vađenjem krvi u matičnom domu zdravlja, bez potrebe za dolaskom na UKC.

Kako su saopštili iz UKC-a, ovaj potez je dio napora za rasterećenje Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, jer će se uzorci krvi dostavljati direktno u Zavod na obradu.

Prema navodima najveće bolničke ustanove u RS, ovaj model već se primjenjuje kroz ugovore sa domovima zdravlja u Prnjavoru, Čelincu, Srpcu, Laktašima, Mrkonjiću Gradu i Šipovu, kao i sa bolnicama u Zvorniku, Gradišci, Istočnom Sarajevu, Foči i Trebinju. Pacijenti u ovim mestima krv vade u lokalnim laboratorijama koje materijal šalju u UKC, čime se eliminiše potreba da pacijenti fizički dolaze u ustanovu na Paprikovcu.

"Na mjesečnom nivou obradi se više od 34.000 laboratorijskih uzoraka. Pacijenti dolaze iz cijele Republike Srpske jer se određeni testovi i analize mogu raditi samo u našoj zdravstvenoj ustanovi. Na dnevnom nivou se primi između 300-400 ambulantnih pacijenata i primi se oko 800-900 uzoraka bolničkih pacijenata", navode iz UKC-a.

Dalje ističu da se svaki dan prije početka rada u 7 časova veliki broj pacijenata već nalazi u čekaonici, odnosno da se sa redomata uzme 50-70 brojeva.

"Svi pacijenti koji dođu u ovom terminu budu primljeni, a njihovi uzorci se uzimaju u rad isti dan. Podaci iz informacionog sistema pokazuju da administracija po pacijentu traje u prosjeku 2,5 minuta, dok samo uzorkovanje traje oko tri minuta", ističu iz UKC-a

Iz UKC-a napominju da pri prijemu prednost imaju trudnice, djeca, ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih boraca.

