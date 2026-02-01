Logo
UKC RS o povrijeđenima kod Mrkonjić Grada

01.02.2026

14:19

УКЦ РС о повријеђенима код Мркоњић Града
Foto: ATV

Povrijeđeni u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu, 31. januara u mjestu Baljvine kod Mrkonjić Grada, i koji su prevezeni na Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske, otpušteni su na kućno liječenje.

Potvrđeno je ovo za "Nezavisne novine" iz Kliničkog centra Srpske, koji su kazali da su povrijeđene osobe dijagnostički obrađene, te puštene kući uz date preporuke

"Pacijent B.T. primljen je u Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju. Pacijenti B.T. i R.J. su pregledani, dijagnostički obrađeni, te uz preporuke otpušteni iz Urgentnog centra UKC Republike Srpske", rečeno je iz UKC RS.

Takođe, na kućno liječenje puštena je i A. J. ali iz UKC napominju da je to urađeno na zahtjev te pacijentice.

"Pacijentica A. J. je pregledana, dijagnostički obrađena, te je otpuštena sa hospitalnog liječenja na lični zahtjev uz preporuku ljekara", pojasnili su iz Kliničkog centra.

Podsjetimo, u teškoj saobraćajnoj nezgodi kod Mrkonjić Grada povrijeđeno je pet osoba.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Težak udes kod Mrkonjić Grada: Povrijeđeno pet osoba, svi prebačeni na UKC-a RS

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, udes se dogodio na magistralnom putu Crna Rijeka-Ugar, u mjestu Baljvine kod Mrkonjić Grada.

"Udes se dogodio 31. januara oko 17.25 časova. U nezgodi su učestvovali mercedes kojim je upravljalo lice B.T iz Banjaluke i škoda kojim je upravljalo lice R.J. iz Bugojna", naveli su iz PU Mrkonjić Grad i dodali:

"U saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili vozač R.J. i saputnici A.J., D.J. i maloljetno lice svi iz Bugojna i vozač B.T. koji su upućeni na liječenje u Univerzitetsko klinički centar RS u Banjaluci".

Kod vozača B.T. nakon alkotestiranja utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 1,54 g/kg.

