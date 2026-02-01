Logo
Large banner

Oglasio se otac Danke Ilić i otkrio kako teče istraga

Izvor:

Kurir

01.02.2026

11:44

Komentari:

0
Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага
Foto: MUP Srbije

Dok se već mjesecima čeka odluka o sudbini optužnice u slučaju male Danke Ilić iz Bora, porodica d‌jevojčice i dalje živi u neizvjesnosti.

Nakon što su pristigli svi nalazi rađene rekonstrukcije slučaja, oglasio se Miloš Ilić, otac d‌jevojčice, koji kaže da su on i supruga zatečeni razvojem događaja i činjenicom da ih, kako tvrdi, već dugo niko ne obavještava o toku postupka.

Prema njegovim riječima, porodica Danke Ilić se i dalje nada da će optužnica biti podignuta i da će odgovorni biti procesuirani.

"Moja supruga i ja se nadamo da će optužnica biti podignuta i da će sve biti kako treba što se toga tiče. Znam da su pristigli svi nalazi rekonstrukcije koja je rađena u Banjskom Polju i sada čekamo samo odluku suda", rekao je Miloš i dodao:

Kremlj

Svijet

Kremlj: Rukovodstvo Evrope nesposobno da odgovori na izazove pred sobom

"Moje mišljenje je da ne postoji šansa da se osumnjičeni nađu na slobodi, ali viđećemo šta će biti, za sada nas niko ništa ne obavještava", zaključio je otac Danke Ilić.

Zašto je vraćena optužnica za ubistvo Danke Ilić

U obrazloženju Apelacionog suda u Nišu, kako smo ranije pisali, navedeno je da su žalbe branilaca osumnjičenih osnovane. Kako je saopšteno, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ponovnog ispitivanja optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan Dragijević i njegov otac Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obilježja krivičnih d‌jela koja se okrivljenima stavljaju na teret.

Takođe, Viši sud je imao obavezu da navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice, kako bi se otklonile nedoumice na koje je ukazao Apelacioni sud. Za sada ostaje da vidimo da li su ispunjeni svi zahtjevi drugostepenog suda, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

Danka Ilić

istraga

ubistvo

Dejan Dragijević

Srđan Janković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

Svijet

Kremlj: Rukovodstvo Evrope nesposobno da odgovori na izazove pred sobom

12 h

0
Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Svijet

Autobus sletio s puta, ima mrtvih i povrijeđenih

12 h

0
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Ostali sportovi

Bokser udarcem otkinuo kosu rivalu

12 h

0
Шта ваше омиљено вријеме открива о вама: Јесте ли душа од магле или мраза?

Zanimljivosti

Šta vaše omiljeno vrijeme otkriva o vama: Jeste li duša od magle ili mraza?

12 h

0

Više iz rubrike

Пуцњава у Мостару, има рањених

Hronika

Pucnjava u Mostaru, ima ranjenih

15 h

0
Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу

Hronika

Krvava porodična drama: Isjekao majku po licu

15 h

0
Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

Hronika

Teška nesreća u BiH - više povrijeđenih

1 d

0
Несвакидашња пљачка у БиХ: Лопов однио 12 тегли меда

Hronika

Nesvakidašnja pljačka u BiH: Lopov odnio 12 tegli meda

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner