Oglasio se otac Danke Ilić i otkrio kako teče istraga

Dok se već mjesecima čeka odluka o sudbini optužnice u slučaju male Danke Ilić iz Bora, porodica d‌jevojčice i dalje živi u neizvjesnosti.

Nakon što su pristigli svi nalazi rađene rekonstrukcije slučaja, oglasio se Miloš Ilić, otac d‌jevojčice, koji kaže da su on i supruga zatečeni razvojem događaja i činjenicom da ih, kako tvrdi, već dugo niko ne obavještava o toku postupka.

Prema njegovim riječima, porodica Danke Ilić se i dalje nada da će optužnica biti podignuta i da će odgovorni biti procesuirani.

"Moja supruga i ja se nadamo da će optužnica biti podignuta i da će sve biti kako treba što se toga tiče. Znam da su pristigli svi nalazi rekonstrukcije koja je rađena u Banjskom Polju i sada čekamo samo odluku suda", rekao je Miloš i dodao:

Svijet Kremlj: Rukovodstvo Evrope nesposobno da odgovori na izazove pred sobom

"Moje mišljenje je da ne postoji šansa da se osumnjičeni nađu na slobodi, ali viđećemo šta će biti, za sada nas niko ništa ne obavještava", zaključio je otac Danke Ilić.

Zašto je vraćena optužnica za ubistvo Danke Ilić

U obrazloženju Apelacionog suda u Nišu, kako smo ranije pisali, navedeno je da su žalbe branilaca osumnjičenih osnovane. Kako je saopšteno, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ponovnog ispitivanja optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan Dragijević i njegov otac Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obilježja krivičnih d‌jela koja se okrivljenima stavljaju na teret.

Takođe, Viši sud je imao obavezu da navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice, kako bi se otklonile nedoumice na koje je ukazao Apelacioni sud. Za sada ostaje da vidimo da li su ispunjeni svi zahtjevi drugostepenog suda, prenosi Kurir.