Nesvakidašnja pljačka u BiH: Lopov odnio 12 tegli meda

Izvor:
Avaz
31.01.2026
17:20
Komentari:0
Nesvakidašnja krađa dogodila se u Zavidovićima 28. januara ove godine poslije ponoći.
Kako je potvrdio MUP ZDK, mladić inicijala B.I. (2004) iz Zavidovića, u 1.45, u ulici Pinkasa Bandta počinio je krađu u trgovačku radnju “Lotus”, vlasništvo osobe M.A, iz Zavidovića, piše "Avaz".
Tom prilikom ukradeno je 12 staklenih tegli meda.
Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Teška krađa” osoba B.I. je uhapšena i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim provedena kriminalistička obrada, potvrdili su iz policije.
