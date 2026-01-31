Detalji nezgode u Donjim Vijačanima: Dvije osobe povrijeđene

Vozači dva putnička automobila povrijeđeni su danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Donjim Vijačanima na regionalnom putu Prnjavor – Čelinac.

Do udesa je došlo u 11:30 časova.

Saobraćaj na ovoj dionici puta je i dalje obustavljen.

"Zbog saobraćajne nezgode na putnom pravcu Čelinac-Drenova obustavljen je saobraćaj, policijski uviđaj je u toku", navode iz Auto-moto saveza Republike Srpske.