Detalji nezgode u Donjim Vijačanima: Dvije osobe povrijeđene

Izvor:
SRNA
31.01.2026
14:16
Komentari:0
Vozači dva putnička automobila povrijeđeni su danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Donjim Vijačanima na regionalnom putu Prnjavor – Čelinac.
Do udesa je došlo u 11:30 časova.
Saobraćaj na ovoj dionici puta je i dalje obustavljen.
"Zbog saobraćajne nezgode na putnom pravcu Čelinac-Drenova obustavljen je saobraćaj, policijski uviđaj je u toku", navode iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
