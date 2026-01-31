Logo
Detalji nezgode u Donjim Vijačanima: Dvije osobe povrijeđene

Izvor:

SRNA

31.01.2026

14:16

Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене
Foto: Pexels

Vozači dva putnička automobila povrijeđeni su danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Donjim Vijačanima na regionalnom putu Prnjavor – Čelinac.

Do udesa je došlo u 11:30 časova.

Saobraćaj na ovoj dionici puta je i dalje obustavljen.

"Zbog saobraćajne nezgode na putnom pravcu Čelinac-Drenova obustavljen je saobraćaj, policijski uviđaj je u toku", navode iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Hronika

Horor u centru grada: Srušila se zgrada

Saobraćajna nezgoda

