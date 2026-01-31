Luka iz Prnjavora odigrao Loto prvi put i pogodio šest od sedam brojeva

Luka Jugović iz Prnjavora je dobitnik koji je posjetio Upravu Lutrije Republike Srpske kako bi preuzeo osvojeni dobitak, "šesticu" iz 8. kola igre Loto 7/39.

Posebno je interesantna činjenica da se radi o igraču koji do sada nikada nije odigrao nijednu lutrijsku igru, a odmah je osvojio novčani iznos od 8.155,64 KM, tako što je pogodio šest od sedam mogućih brojeva na kombinaciji.

"Prvi put sam odigrao Loto i osvojio ovaj dobitak, što me mnogo iznenadilo“, rekao je Jugović kroz osmijeh.

Na pitanje da li će nastaviti da igra, s obzirom na činjenicu da je sreća na njegovoj strani, odgovorio je potvrdno.

Loto premije

Glavna Loto premija trenutno iznosi oko 6.950.000 KM, a naredno izvlačenje je u utorak, 3. februara.

Loto plus premija trenutno oko 3.170.000 KM.