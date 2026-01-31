Logo
Detaljna vremenska prognoza za februar: Kada nam stižu nove padavine?

Izvor:

ATV

31.01.2026

11:43

Komentari:

0
Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?
Foto: ATV

U našem regionu narednih dana hladnije uz slabe padavine.

Nešto jači snijeg u brdsko-planinskim pred‌jelima.

Od sredine sledeće sedmice osjetno otopljenje i do oko 12. februara ostaje relativno toplo uz kišu povremeno. Poslije tog datuma, moguće je jače zahlađenje uz snijeg, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Лабуд

BiH

Slučaj opasnog virusa potvrđen u Tuzlanskom kantonu

Do ponedjeljka će ka nama sa istoka Evrope priticati sve hladniji i slabo vlažan vazduh. Slab ciklon bi u ned‌jelju južnim i središnjim planinskim dijelovima regiona donio nešto jače padavine, uglavnom snijeg, dok bi u poned‌jeljak pojave slabog snijega moglo biti i u nizijama, ali se akumulacija ne očekuje. Sutra bi na planinama moglo pasti od 3 do 10 centimetara snijega. Počeće da duva sjeveroistočni vjetar, hladna košava i bura duž Jadrana.

Danas maksimumi od 2 do 8, a najhladniji dan će biti poned‌jeljak, uz maksimume od -8 ponegd‌je na planinama istoka Srbije do oko 3 stepena na zapadu Hrvatske.

Od sredine sledeće sedmice, kao posljedica jačanje uticaja Atlantika, slijedi jače otopljenje i sve do oko 12. februara bi trebalo biti uglavnom toplije od prosjeka, uz pojačane vjetrove južnog smjera i kišu povremeno.

Jutarnjih mrazeva uglavnom neće biti dok bi se dnevni maksimumi kretali od 5 do 17 stepeni Celzijusa.

„Promjena sinoptike koja bi nas mogla uvesti i zahlađenje sa snijegom je moguća oko 12. februara, ali, za sada, nema najava za neko jako zahlađenje i duboke minuse, temperature bi mogle biti malo ispod prosjeka uz čest snijeg“, navodi se u objavi.

