Novak donio važnu odluku pred finale sa Alkarazom

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković boriće se u nedjelju za svoj 11. trofej na Australijan openu.

Novak je u petak savladao favorizovanog Janika Sinera i plasirao se u veliko finale, gdje ga čeka prvi reket svijeta Karlos Alkaraz.

Nakon iscrpljujućeg meča u polufinalu, potpuno očekivano, Nole je odlučio da u subotu preskoči trening, kako bi se oporavio i odmorio.

"Biće puno oporavka, a sutra (subota – prim.aut.) sigurno neće biti treninga. Jedino možda budem odradio neki aktivni oporavak u teretani – i to će biti to", otkrio je nakon trijumfa u polufinalu Novak.

"Ima tu dosta stvari, ne želim da otkrivam za javnost šta sve radimo, ali imamo protokol kojeg ćemo se pridržavati - pa šta Bog da!", poručio je srpski as.

Ono što treba svakako očekivati je da Novak svoj posljednji trening održi u nedjelju na Rod Lejver Areni – vjerovatno u ranijim popodnevnim časovima, poslije čega će uslijediti kraća masaža, ručak i posljednji razgovori i priprema strategije sa svojim timom.