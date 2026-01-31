Logo
Novak donio važnu odluku pred finale sa Alkarazom

Kurir

31.01.2026

11:23

Новак Ђоковић Аустралијан опен
Foto: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković boriće se u nedjelju za svoj 11. trofej na Australijan openu.

Novak je u petak savladao favorizovanog Janika Sinera i plasirao se u veliko finale, gdje ga čeka prvi reket svijeta Karlos Alkaraz.

Policija Srbija

Hronika

Upao u stan, pa tukao ljude pred maloljetnom djecom: Evo kakvu kaznu je dobio

Nakon iscrpljujućeg meča u polufinalu, potpuno očekivano, Nole je odlučio da u subotu preskoči trening, kako bi se oporavio i odmorio.

"Biće puno oporavka, a sutra (subota – prim.aut.) sigurno neće biti treninga. Jedino možda budem odradio neki aktivni oporavak u teretani – i to će biti to", otkrio je nakon trijumfa u polufinalu Novak.

"Ima tu dosta stvari, ne želim da otkrivam za javnost šta sve radimo, ali imamo protokol kojeg ćemo se pridržavati - pa šta Bog da!", poručio je srpski as.

Евро паре новац

Zanimljivosti

Sreća i izobilje stižu na velika vrata: Ova 4 znaka konačno mogu odahnuti

Ono što treba svakako očekivati je da Novak svoj posljednji trening održi u nedjelju na Rod Lejver Areni – vjerovatno u ranijim popodnevnim časovima, poslije čega će uslijediti kraća masaža, ručak i posljednji razgovori i priprema strategije sa svojim timom.

Novak Đoković

Australijan open

