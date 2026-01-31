Logo
Saks: Evropa na putu samouništenja

SRNA

31.01.2026

10:53

Сакс: Европа на путу самоуништења

Evropske zemlje same sebe guraju ka propasti zabranom ruskog gasa, rekao je američki ekonomista i direktor Centra za održivi razvoj na Univerzitetu Kolumbija profesor Džefri Saks.

- Evropa je dala gol autogol, čineći još jedan korak na putu samouništenja - rekao je Saks u intervjuu za TASS.

Svijet

Tijelo ubijene Marije pronađeno u smeću: Nije jedina žrtva, policija zatekla užas

On je ocijenio da će to dovesti do daljeg pada evropske privrede.

- Evropa treba da obnovi diplomatiju sa Rusijom, vrati se principima sveobuhvatne bezbjednosti i obnovi ekonomske veze - istakao je Saks.

Savjet EU ranije je odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa EU od 2027. godine i gasa iz cjevovoda od 30. septembra 2027. godine.

Evropa

Džefri Saks

