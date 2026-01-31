Evropske zemlje same sebe guraju ka propasti zabranom ruskog gasa, rekao je američki ekonomista i direktor Centra za održivi razvoj na Univerzitetu Kolumbija profesor Džefri Saks.

- Evropa je dala gol autogol, čineći još jedan korak na putu samouništenja - rekao je Saks u intervjuu za TASS.

On je ocijenio da će to dovesti do daljeg pada evropske privrede.

- Evropa treba da obnovi diplomatiju sa Rusijom, vrati se principima sveobuhvatne bezbjednosti i obnovi ekonomske veze - istakao je Saks.

Savjet EU ranije je odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa EU od 2027. godine i gasa iz cjevovoda od 30. septembra 2027. godine.