Orban: Mađarska Vlada neće popustiti zahtjevima Brisela i Kijeva

Izvor:

SRNA

31.01.2026

09:32

Komentari:

0
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Brisel i Kijev žele Vladu u Mađarskoj koja će popustiti njihovim zahtjevima, što se neće dogoditi.

"Nećemo slati vojnike, oružje, ni novac Ukrajini. Oni žele kredite i veće doprinose koji bi zatrpali čak i našu djecu i unuke u dugovima", naveo je Orban na "Iksu".

Новак Ђоковић

Tenis

Duel vrijedan pravo bogatstvo: Evo koliko koštaju ulaznice za meč Đoković-Alkaraz

On je dodao da Mađarska neće igrati tu igru.

"Pojedine članice EU već su se izjasnile u pisanoj formi da će poslati vojnike u Ukrajinu", naveo je Orban.

