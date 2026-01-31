Orban: Mađarska Vlada neće popustiti zahtjevima Brisela i Kijeva

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Brisel i Kijev žele Vladu u Mađarskoj koja će popustiti njihovim zahtjevima, što se neće dogoditi.

"Nećemo slati vojnike, oružje, ni novac Ukrajini. Oni žele kredite i veće doprinose koji bi zatrpali čak i našu djecu i unuke u dugovima", naveo je Orban na "Iksu".

Tenis Duel vrijedan pravo bogatstvo: Evo koliko koštaju ulaznice za meč Đoković-Alkaraz

On je dodao da Mađarska neće igrati tu igru.

"Pojedine članice EU već su se izjasnile u pisanoj formi da će poslati vojnike u Ukrajinu", naveo je Orban.