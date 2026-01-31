Horor: Pronađen dječak prerezanog vrata

Strašan zločin zbio se u petak poslijepodne u Leobenu u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, kada je majka navodno nožem usmrtila svog jedanaestogodišnjeg sina. Žena (39) je uhapšena zbog sumnje na ubistvo.

Oko 15 sati hitne službe su zaprimile dojavu o povrijeđenoj ženi u stanu u stambenom naselju na lijevoj obali rijeke Mure, u blizini bolnice Leoben.

Kada su hitne službe stigle na mjesto događaja, zatekao ih je stravičan prizor - pronašli su tijelo dječaka s teškim posjekotinama na vratu. Prema pisanju Kronen Cajtunga, sumnja se da je žena prerezala grlo svom sinu.

I sama majka imala je povrede. Prema trenutačnim rezultatima istrage, vjerojatno si ih je nanijela sama. Komšije sa kojima su razgovarali lokalni mediji kazali su da apsolutno ništa nije upućivalo na krvavi zločin.

Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti strašnog zločina, prenosi Dnevnik.hr.