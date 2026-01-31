Logo
Large banner

Horor: Pronađen dječak prerezanog vrata

Izvor:

Dnevnik.hr

31.01.2026

08:46

Komentari:

0
Хорор: Пронађен дјечак пререзаног врата
Foto: Pixabay

Strašan zločin zbio se u petak poslijepodne u Leobenu u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, kada je majka navodno nožem usmrtila svog jedanaestogodišnjeg sina. Žena (39) je uhapšena zbog sumnje na ubistvo.

Oko 15 sati hitne službe su zaprimile dojavu o povrijeđenoj ženi u stanu u stambenom naselju na lijevoj obali rijeke Mure, u blizini bolnice Leoben.

Доктор

Zdravlje

Agresivni tumor koji liči na modricu i vraća se nakon liječenja

Kada su hitne službe stigle na mjesto događaja, zatekao ih je stravičan prizor - pronašli su tijelo dječaka s teškim posjekotinama na vratu. Prema pisanju Kronen Cajtunga, sumnja se da je žena prerezala grlo svom sinu.

I sama majka imala je povrede. Prema trenutačnim rezultatima istrage, vjerojatno si ih je nanijela sama. Komšije sa kojima su razgovarali lokalni mediji kazali su da apsolutno ništa nije upućivalo na krvavi zločin.

Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti strašnog zločina, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

preminuo dječak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Агресивни тумор који личи на модрицу и враћа се након лијечења

Zdravlje

Agresivni tumor koji liči na modricu i vraća se nakon liječenja

15 h

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Preminula još jedna putnica iz voza smrti

15 h

0
Руски ПВО оборио 26 украјинских дронова

Svijet

Ruski PVO oborio 26 ukrajinskih dronova

15 h

0
Возачи опрез због најављених падавина и учесталих одрона

Društvo

Vozači oprez zbog najavljenih padavina i učestalih odrona

15 h

0

Više iz rubrike

Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Preminula još jedna putnica iz voza smrti

15 h

0
Руски ПВО оборио 26 украјинских дронова

Svijet

Ruski PVO oborio 26 ukrajinskih dronova

15 h

0
Лажно признао убиство Чарлија Кирка: Пријети му до 15 година затвора

Svijet

Lažno priznao ubistvo Čarlija Kirka: Prijeti mu do 15 godina zatvora

15 h

0
снијег америка

Svijet

Raste broj žrtava ledene oluje: Stotine hiljada ljudi bez struje

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner