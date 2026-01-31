Preminula još jedna putnica iz voza smrti

Izvor:
Tanjug
31.01.2026
08:33
Komentari:0
Smrt 43-godišnje žene koja je bila na odjeljenju intenzivne njege u bolnici Reina Sofija u Kordobi povećala je broj žrtava željezničke nesreće u Adamuzu, koja se dogodila 18. januara, na 46, saopštili su vladini izvori.
Dvadeset osam od ukupnog broja žrtava bilo je iz provincije Uelva, prenio je "Pais".
Svijet
Ruski PVO oborio 26 ukrajinskih dronova
Žrtva, stanovnica La Palme del Kondado, bila je među putnicima voza Alvija iz Madrida. U trenutku nesreće vraćala se nakon polaganja ispita za zatvorskog čuvara.
Nakon nesreće bila je na intenzivnoj njezi zbog ozbiljnih problema sa plućima.
Od petka, 16 od 126 povrijeđenih putnika i dalje je u bolnicama u Andaluziji, od čega su dvoje na intenzivnoj njezi.
Andaluzijska zdravstvena služba izvjestila je o još jednom otpustu i jednom pacijentu koji je napustio odjeljenje intenzivne njege.
Društvo
Vozači oprez zbog najavljenih padavina i učestalih odrona
Zbog smrti najnovije žrtve, španska vlada je odlučila da odloži državnu komemoraciju zakazanu za 31. januar u Uelvi.
Španski premijer Pedro Sančez obećao je da će država nastaviti istragu i pružati podršku porodicama pogođenim tragedijom.
Svijet
15 h0
Svijet
15 h0
Svijet
16 h0
Svijet
16 h0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu