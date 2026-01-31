Preminula još jedna putnica iz voza smrti

Smrt 43-godišnje žene koja je bila na odjeljenju intenzivne njege u bolnici Reina Sofija u Kordobi povećala je broj žrtava željezničke nesreće u Adamuzu, koja se dogodila 18. januara, na 46, saopštili su vladini izvori.

Dvadeset osam od ukupnog broja žrtava bilo je iz provincije Uelva, prenio je "Pais".

Žrtva, stanovnica La Palme del Kondado, bila je među putnicima voza Alvija iz Madrida. U trenutku nesreće vraćala se nakon polaganja ispita za zatvorskog čuvara.

Nakon nesreće bila je na intenzivnoj njezi zbog ozbiljnih problema sa plućima.

Od petka, 16 od 126 povrijeđenih putnika i dalje je u bolnicama u Andaluziji, od čega su dvoje na intenzivnoj njezi.

Andaluzijska zdravstvena služba izvjestila je o još jednom otpustu i jednom pacijentu koji je napustio odjeljenje intenzivne njege.

Zbog smrti najnovije žrtve, španska vlada je odlučila da odloži državnu komemoraciju zakazanu za 31. januar u Uelvi.

Španski premijer Pedro Sančez obećao je da će država nastaviti istragu i pružati podršku porodicama pogođenim tragedijom.