Preminula još jedna putnica iz voza smrti

Izvor:

Tanjug

31.01.2026

08:33

Жељезничка несрећа у Шпанији
Foto: Joan Mateu Parra/Tanjug/AP

Smrt 43-godišnje žene koja je bila na odjeljenju intenzivne njege u bolnici Reina Sofija u Kordobi povećala je broj žrtava željezničke nesreće u Adamuzu, koja se dogodila 18. januara, na 46, saopštili su vladini izvori.

Dvadeset osam od ukupnog broja žrtava bilo je iz provincije Uelva, prenio je "Pais".

русија украјина 2

Svijet

Ruski PVO oborio 26 ukrajinskih dronova

Žrtva, stanovnica La Palme del Kondado, bila je među putnicima voza Alvija iz Madrida. U trenutku nesreće vraćala se nakon polaganja ispita za zatvorskog čuvara.

Nakon nesreće bila je na intenzivnoj njezi zbog ozbiljnih problema sa plućima.

Od petka, 16 od 126 povrijeđenih putnika i dalje je u bolnicama u Andaluziji, od čega su dvoje na intenzivnoj njezi.

Andaluzijska zdravstvena služba izvjestila je o još jednom otpustu i jednom pacijentu koji je napustio odjeljenje intenzivne njege.

Пут

Društvo

Vozači oprez zbog najavljenih padavina i učestalih odrona

Zbog smrti najnovije žrtve, španska vlada je odlučila da odloži državnu komemoraciju zakazanu za 31. januar u Uelvi.

Španski premijer Pedro Sančez obećao je da će država nastaviti istragu i pružati podršku porodicama pogođenim tragedijom.

