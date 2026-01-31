Logo
Bejbi bum u Srpskoj

31.01.2026

08:13

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, od kojih 11 djevojčica i 19 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, zatim u Gradišci i Doboju po tri, Trebinju, Nevesinju, Prijedoru po dvije, Zvorniku, Foči, Istočnom Sarajevu i Bijeljini po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i 10 dječaka, Gradišci djevojčica i dva dječaka, Doboju dvije djevojčice i dječak, Trebinju po jedna djevojčica i dječak, Nevesinju dvije djevojčice, Prijedoru dva dječaka, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Foči po jedan dječak i Bijeljini djevojčica.

