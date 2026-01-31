Slavimo Svetog Atanasija Velikog, ovo su običaji

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici se 31. januara sjećaju Svetog Atanasija Velikog, jednog od najistaknutijih i najprogonjenijih hrišćanskih svetaca. Njegovo ime u narodu se povezuje ne samo sa vjerom, već i sa bogatim narodnim predanjima i običajima koji i danas žive u različitim krajevima Srbije.

Sveti Atanasije Veliki je od ranog djetinjstva bio posvećen vjeri, a kao đakon arhiepiskopa Aleksandra učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gdje je ostao zapamćen po svojoj učenošću, blagočešću i revnosti za pravoslavlje. Njegova životna djela i borba za očuvanje vjere ostavili su dubok trag, kako u crkvenim knjigama, tako i u narodnim predanjima.

Jedna od najpoznatijih legendi o Svetom Atanasiju govori o njegovom susretu sa đavolom koji se prerušio u najljepšu djevojku kako bi ga naveo da se odrekne Boga. Svetac je prozreo prevaru i zamolio djevojku da pokaže svoju moć uskočivši u mali ćup. Ona je to učinila, a monah je odmah zatvorio posudu i bacio je u more.

Legenda kaže da je ćup plutao godinama, sve dok ga ribari nisu pronašli i otvorili. Stari kažu da čim zagrmi, đavo pomisli da ga zove Sveti Atanasije, uplaši se i odmah uskače u posude. Zato je narod vjerovao da se na ovaj dan svi sudovi i česme moraju čvrsto zatvoriti, kako bi se izbjegla bilo kakva nevolja.

U nekim krajevima Srbije, Sveti Atanasije se posebno poštuje među vodeničarima. Vjeruje se da đavoli tog dana vrebaju u virovima, zbog čega vodenice ne rade. Ovaj običaj prenosi se s kolena na koleno, a stari majstori često podsjećaju mlađe generacije da poštuju dan sveca i izbjegavaju rad u vodi, čuvajući tako svoju bezbjednost i poštovanje predanja.

Na ovaj dan, pored poštovanja crkvenih obreda, vjernici podsjećaju jedni druge na značaj molitve i očuvanja vjere. Narodna verovanja i priče o čudesnim djelima sveca i danas imaju svoju snagu, povezujući prošlost i sadašnjost kroz priče koje uče o vjeri, mudrosti i oprezu.