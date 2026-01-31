Dodik u Mađarskoj, danas sastanak sa Orbanom

Izvor:
ATV
31.01.2026
07:39
Komentari:12
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik će se danas u Budimpešti sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
Tokom susreta će kaže, istaći puno poštovanje prema mađarskom narodu i ovom političaru lično, te će mu poželjeti pobjedu na narednim izborima.
Region
Mirjana Pajković nakon afere ''snimak'' došla u BiH: Na ivici suza se ispovjedila
Tokom boravka u Budimpešti, Dodik će učestvovati i na centralnoj svečanosti srpske zajednice u Mađarskoj – Svetosavskoj akademiji i Svetosavskom balu.
Dodik je najavio i da početkom naredne sedmice putuje u Ameriku gdje će prisustvovati molitvenom doručku, a da će u SAD danas otputovati srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Region
1 d3
Društvo
1 d1
Košarka
1 d0
Svijet
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d8
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu