Dodik u Mađarskoj, danas sastanak sa Orbanom

ATV

31.01.2026

07:39

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik će se danas u Budimpešti sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Tokom susreta će kaže, istaći puno poštovanje prema mađarskom narodu i ovom političaru lično, te će mu poželjeti pobjedu na narednim izborima.

Мирјана Пајковић-30082025

Region

Mirjana Pajković nakon afere ''snimak'' došla u BiH: Na ivici suza se ispovjedila

Tokom boravka u Budimpešti, Dodik će učestvovati i na centralnoj svečanosti srpske zajednice u Mađarskoj – Svetosavskoj akademiji i Svetosavskom balu.

Dodik je najavio i da početkom naredne sedmice putuje u Ameriku gdje će prisustvovati molitvenom doručku, a da će u SAD danas otputovati srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Milorad Dodik

Viktor Orban

Mađarska

