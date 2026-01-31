Dodik u Mađarskoj, danas sastanak sa Orbanom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik će se danas u Budimpešti sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Tokom susreta će kaže, istaći puno poštovanje prema mađarskom narodu i ovom političaru lično, te će mu poželjeti pobjedu na narednim izborima.

Tokom boravka u Budimpešti, Dodik će učestvovati i na centralnoj svečanosti srpske zajednice u Mađarskoj – Svetosavskoj akademiji i Svetosavskom balu.

Dodik je najavio i da početkom naredne sedmice putuje u Ameriku gdje će prisustvovati molitvenom doručku, a da će u SAD danas otputovati srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.