Stevanović razbio performans Trivićeve i Blanuše: Zvornik im ostaje bolna tačka

Jelena Trivić i Branko Blanuša, nesuđeni predsjednici i hronični gubitnici izbora, došli su iz Banjaluke, grada u kojem građani mjesecima udišu najzagađeniji vazduh u BiH, da u Zvorniku drže lekcije o ekologiji i najavljuju katastrofu zbog nepostojeće spalionice, poručio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

On ističe da je njihova navodna briga za zdravlje građana proradila sasvim slučajno i nimalo slučajno, baš uoči ponavljanja izbora.

"Dok probleme sredina u kojima sami žive godinama ignorišu, u Zvorniku se odjednom pojavljuju kao ‘eksperti’ za zdravlje i zaštitu životne sredine. To nije briga, to je jeftin politički performans i očajnički pokušaj prikupljanja poena", naglasio je Stevanović.

Prema njegovim riječima, Stevanović razbio performans Trivićeve i Blanuše, ali ne zbog ekologije.

"Bolna je tačka zato što u Zvorniku nikada nisu dobili, niti će ikada dobiti ono što traže - podršku naroda", jasan je Stevanović.

On poručuje da opozicija, nesposobna da dobije povjerenje građana, pokušava da političku volju prekroji galamom i pritiscima.

"Koliko god pokušavali da kroz galamu, optužbe i prizivanje CIK-a ili stranih faktora prekroje izbornu volju građana, jedno ostaje nepromijenjeno – narod Republike Srpske bira sam", istakao je.

Stevanović dodaje da je širenje panike jedino političko oružje koje im je preostalo.

"Koliko god se trudili da kroz jeftine performanse obmanjuju građane, Zvornik će 8. februara ponovo održati političku lekciju i potvrditi samo jedno - da su svi njihovi pokušaji da osvoje podršku građana uzaludni", zaključio je Stevanović.