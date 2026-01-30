"Opasno je ovo što radi sud BiH"

Ako na nekom javnom skupu u BiH, preciznije Republici Srpskoj poželite da podignete transparent na kojem je fotografija Radovana Karadžića ili Ratka Mladića i uz to još podignete tri prsta – dobro razmislite, jer mogli biste završiti u zatvoru. Upravo zbog ovoga je Sud BiH, tačnije Sena Uzunović, prvostepenom presudom na tri godine zatvora osudila Miodraga Malića.

Poziva se na član 145, a stav 6 Krivičnog zakona BiH, koji se odnosi na krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrepljivosti, a koji je posljednjeg dana svog mandata u BiH nametnuo Valentin Incko. Odbrana će uložiti žalbu.

"Jer smo mi tražili, isključivo, oslobađajuću presudu. Za ovo krivično djelo je propisana kazna zatvora od najmanje tri godine, što znači da se može izreći kazna zatvora od tri do 20 godina. Mislimo da se izrečenom kaznom zatvora ne može postići niti generalni, niti specijalna prevencija, da je to jedna vrsta odmazde prema ovom licu i mi ćemo tražiti oslobađajuću presudu pred Apelacionim odjeljenjem Suda BiH", rekao je Malićev advokat Milan Petković.

Sud je u obzir uzeo izjavu izvjesnog Harnesa Sefića, kojeg su, navodno, uznemirile fotografije Karadžića i Mladića dok je gledao TV. S druge strane, za pravosudne bh. institucije ratne zastave i pokliči kojima svako malo svjedočimo u Bužimu nisu uznemirujući. Ne čuju ni kada Bošnjaci Nasera Orića ili Atifa Dudakovića nazivaju herojima.

"Pitamo se šta je sljedeće? Da li je sljedeće da ja, kao dijete poginulog borca, neću smjeti da kažem da je moj otac poginuo, jer je nosio uniformu Vojske Republike Srpske, jer to nekoga da vrijeđa? U presudi se kaže da je subjektivni osjećaj da je neko uvrijeđen. Evo, ja sada kažem da sam uplašen, jer svakodnevno viđam Vehida Dedića u Bratuncu. Da li će Sud da reaguje, iako je Vehid Dedić sam govorio da je Kravica uzeta srcem i kako je bio spreman da ubije dijete sa dva kilograma samo ako nosi srpsko ime", kazao je predsjednik Organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Ovo što radi Sud BiH je opasno, moramo se suprotstaviti toj instituciji koja presuđuje uglavnom Srbima, upozorava Milorad Dodik.

"Da li možda ono što je juče napravio Kemal Ademović na sjednici Doma naroda isto nije raspirivanje mržnje. Hoćete li ostati dosljedni oko toga? Sud i Tužilaštvo su omča oko vrata Republici Srpskoj i srpskom narodu. Ovo je opasno", jasan je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Pozvao je sve Srbe u Srpskoj, ali i Federaciji BiH da se okupe oko jedinstvenog fronta u borbi protiv nepravde. Malić je transparent sa fotografijama Karadžića i Mladića nosio na opozicionom mitingu 2022. godine, ali osim Jelene Trivić, iz opozicije niko nije osudio, za mnoge, sramnu presudu Suda BiH.