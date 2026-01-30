Logo
Large banner

Pronašla 100 KM i traži vlasnika da mu vrati

Izvor:

Agencije

30.01.2026

18:46

Komentari:

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа
Foto: ATV

U vremenu kada se često govori o negativnim vijestima, iz Zenice stiže jedna lijepa i inspirativna priča o poštenju i ljudskosti, piše "072info".

Naime, jedna Zeničanka je na društvenim mrežama objavila da je danas u periodu od 13 do 14 sati, u apoteci u naselju Perin Han, nekom od građana ispalo 100 konvertibilnih maraka.

Новак Ђоковић

Tenis

Pogledajte poen kojim je Novak Đoković ispisao istoriju

Odlučila je pronaći vlasnika i vratiti mu izgubljeni iznos.

"Danas u periodu 13–14 sati u apoteci u Perinom Hanu nekom je ispalo 100 KM. Ako neko primijeti da mu nedostaje taj iznos novca, neka mi se javi. Znam ko je u tom periodu bio u apoteci, ali ne znam kome od njih je ispalo“, napisala je ova poštena Zeničanka.

Policija

Region

Velika zapljena u autobusu iz BiH

Ova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije građana koji su pohvalili njen gest i istakli da ovakvi primjeri vraćaju vjeru u ljude.

Podijeli:

Tagovi:

novac

Zenica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Куртиновић поново опозван, Савичић предсједник Скупштине

Gradovi i opštine

Kurtinović ponovo opozvan, Savičić predsjednik Skupštine

1 d

0
Састанак Неда Пуховца и Мирослава Бојића

Gradovi i opštine

Puhovac i Bojić o unapređenju saradnje u oblasti trgovine u Laktašima

1 d

0
Блокиран рачун општине Нови Град

Gradovi i opštine

Blokiran račun opštine Novi Grad

1 d

0
РиТЕ "Угљевик": Пренос права на концесију важан корак за дугорочно стабилан рад

Gradovi i opštine

RiTE "Ugljevik": Prenos prava na koncesiju važan korak za dugoročno stabilan rad

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner