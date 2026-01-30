Pronašla 100 KM i traži vlasnika da mu vrati

Izvor:
U vremenu kada se često govori o negativnim vijestima, iz Zenice stiže jedna lijepa i inspirativna priča o poštenju i ljudskosti, piše "072info".
Naime, jedna Zeničanka je na društvenim mrežama objavila da je danas u periodu od 13 do 14 sati, u apoteci u naselju Perin Han, nekom od građana ispalo 100 konvertibilnih maraka.
Odlučila je pronaći vlasnika i vratiti mu izgubljeni iznos.
"Danas u periodu 13–14 sati u apoteci u Perinom Hanu nekom je ispalo 100 KM. Ako neko primijeti da mu nedostaje taj iznos novca, neka mi se javi. Znam ko je u tom periodu bio u apoteci, ali ne znam kome od njih je ispalo“, napisala je ova poštena Zeničanka.
Ova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije građana koji su pohvalili njen gest i istakli da ovakvi primjeri vraćaju vjeru u ljude.
