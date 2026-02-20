Logo
Afrička svinjska kuga potvrđena u BiH

20.02.2026

07:47

Komentari:

0
Афричка свињска куга потврђена у БиХ
Foto: Pexels

Na sjednici Opštinskog vijeća Busovače raspravljalo se o pojavi afričke svinjske kuge (ASK) na području opštine.

Načelnik opštine, Asim Mekić, potvrdio je da su laboratorijski nalazi uzoraka uginulih divljih svinja bili pozitivni na virus ASK, javlja Radio Busovača.

Posebnu zabrinutost izazvalo je otkriće da su leševi zaraženih životinja pronađeni u šumama iznad glavnih vodozahvata, ključnih za opskrbu vodom opštine. Iako virus nije opasan za ljude, raspadanje u blizini vodotokova može predstavljati sanitarni problem zbog mogućeg razvoja bakterija i kontaminacije okoline.

Илу-бебе-280925

Društvo

U Srpskoj rođeno 25 beba

Na sjednici je istaknuto da je situacija složenija nego što se prvobitno procjenjivalo te da zahtijeva koordiniran i hitan angažman svih nadležnih službi. Veterinarske službe i lovačka društva već poduzimaju mjere na terenu, a planira se i dodatna zaštita kako bi se spriječilo širenje virusa. Virus ASK poznat je po svojoj otpornosti i može dugo ostati aktivan u prirodi.

Građani se pozivaju da izbjegavaju kretanje šumskim područjima iznad vodozahvata, da prijave svaki uočeni leš ili sumnjivo ponašanje životinja nadležnim službama te da prate obavijesti javnog komunalnog poduzeća o ispravnosti vode.

Afrička kuga svinja

BiH

