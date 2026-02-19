Logo
Large banner

Da li se boje svog naroda? Nikšić i Konaković pobjegli u Banjaluku da potpišu sporazum

Izvor:

ATV

19.02.2026

16:53

Komentari:

0
Да ли се боје свог народа? Никшић и Конаковић побјегли у Бањалуку да потпишу споразум
Foto: RTRS

Konaković, Nikšić i njihovi partneri "pobjegli" su iz Sarajeva i u Banjaluci potpisali sporazum o zajedničkom nastupu na Opštim izborima 2026. godine.

Nagomilano nezadovoljstvo naroda u drugom entitetu, bukvalno je istjeralo "lidere" Socijaldemokratske partije, Naroda i pravde, stranke Naprijed, Pokreta demokratske akcije te Narodnog evropskog saveza koji su "mir" potražili u Banjaluci.

Strah od građana ili provokacija

Postavlja se i pitanje da li su se lideri pet "probosanskih" partija skupili u Banjaluci iz straha od svog naroda ili da bi provocirali građane Srpske.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da dolasci bošnjačkih političkih predstavnika iz Sarajeva u Banjaluku predstavljaju, kako je naveo, pokušaj traženja političkog spasa u Republici Srpskoj.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik poručio sarajevskim političarima: Banjaluka neće biti vaše utočište od bijesa naroda

Ipak, za Nikšića je sve ovo samo "slučajnost".

"Na pitanje da li je ovo "bježanje od odgovornosti od problema u Sarajevu", Nikšić je kazao da je prvo on bio na putu, pa onda Konaković, pa da zbog toga nisu uspjeli ranije, da je slučajno to danas.

Nesreća zloupotrijebljena u političke svrhe

Na pitanje da li im je neugodno da se govori o izborima sedam dana nakon nesreće, Nikšić je kazao da to nema veze jedno s drugim, da se nesreće dešavaju, ali da je ova zloupotrijebljena u političke svrhe.

"Nesreća je nenadoknadiva, ali da smo mi došli tu sprati krv, ne zaslužuje komentar. Ne želim da se skrnavi spomen na tog mladića, ali život tu ne staje", istakao je Nikšić.

Podijeli:

Tagovi :

Elmedin Konaković

Nermin Nikšić

Banjaluka

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Упркос осудама: Човић угостио Томпсона

BiH

Uprkos osudama: Čović ugostio Tompsona

2 h

15
Хелез жели да Гламоч претвори у бојно поље

BiH

Helez želi da Glamoč pretvori u bojno polje

8 h

0
Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ

BiH

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

22 h

0
Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

BiH

Zamrzavanje finansijskih sredstava za 11 državljana BiH, Savjet ministara dobio odluku

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

17

49

Dodik o susretu Čovića i Tompsona: Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva

17

46

Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

17

32

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

17

31

Narod priča: Gornja Radnja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner