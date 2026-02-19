Da li se boje svog naroda? Nikšić i Konaković pobjegli u Banjaluku da potpišu sporazum

Konaković, Nikšić i njihovi partneri "pobjegli" su iz Sarajeva i u Banjaluci potpisali sporazum o zajedničkom nastupu na Opštim izborima 2026. godine.

Nagomilano nezadovoljstvo naroda u drugom entitetu, bukvalno je istjeralo "lidere" Socijaldemokratske partije, Naroda i pravde, stranke Naprijed, Pokreta demokratske akcije te Narodnog evropskog saveza koji su "mir" potražili u Banjaluci.

Strah od građana ili provokacija

Postavlja se i pitanje da li su se lideri pet "probosanskih" partija skupili u Banjaluci iz straha od svog naroda ili da bi provocirali građane Srpske.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da dolasci bošnjačkih političkih predstavnika iz Sarajeva u Banjaluku predstavljaju, kako je naveo, pokušaj traženja političkog spasa u Republici Srpskoj.

Ipak, za Nikšića je sve ovo samo "slučajnost".

"Na pitanje da li je ovo "bježanje od odgovornosti od problema u Sarajevu", Nikšić je kazao da je prvo on bio na putu, pa onda Konaković, pa da zbog toga nisu uspjeli ranije, da je slučajno to danas.

Nesreća zloupotrijebljena u političke svrhe

Na pitanje da li im je neugodno da se govori o izborima sedam dana nakon nesreće, Nikšić je kazao da to nema veze jedno s drugim, da se nesreće dešavaju, ali da je ova zloupotrijebljena u političke svrhe.

"Nesreća je nenadoknadiva, ali da smo mi došli tu sprati krv, ne zaslužuje komentar. Ne želim da se skrnavi spomen na tog mladića, ali život tu ne staje", istakao je Nikšić.