Luda noć u Ligi šampiona: Mreže pune do vrha, Bode opet ''frapira''

Evropska fudbalska scena donijela je spektakularne mečeve u osmini finala Lige šampiona, a veče su obilježile ubjedljive pobede Bode Glimta, Real Madrida i Pari Sen Žermena, koji su napravili ogromne korake ka plasmanu u narednu rundu takmičenja.

Norveški Bode Glimt nastavio je svoju senzacionalnu sezonu u Ligi šampiona pošto je na domaćem terenu ubjedljivo savladao Sporting iz Lisabona, rezultatom 3:0.

Vicešampion Norveške ne samo da je pobijedio, već je potpuno nadigrao ekipu iz Lisabona i još jednom pokazao da njihov stadion predstavlja pravo "groblje velikana“, na kojem su ove sezone već padali Mančester siti, Atletiko Madrid i Inter.

Sporting je ipak bolje otvorio meč i već u šestom minutu zaprijetio preko Luisa Suareza, koji je poslije kornera pokušao glavom, ali nije bio precizan. Taj pokušaj kao da je razbudio domaći tim, koji je ubrzo preuzeo inicijativu i počeo da stvara šanse karakterističnim brzim akcijama.

Najprije je kapiten Berg proigrao Evjena, koji je centrirao za napadača Hega, ali je njegov udarac završio pored gola. Nedugo zatim Evjen je ponovo bio u prilici poslije dodavanja Haugea, ali je golman Rui Silva odlično intervenisao.

Pritisak Bodea isplatio se u 32. minutu kada je sudija Ivan Kružilak dosudio penal nakon što je Vajanidis faulirao Feta. Upravo je Sonde Fet preuzeo odgovornost i sigurno pogodio za vođstvo domaćina.

Pred sam kraj prvog poluvremena Norvežani su udvostručili prednost. Poslije brze kombinacije po lijevoj strani, lopta se odbila do Olea Blomberga, koji je mirno poslao loptu u mrežu za 2:0.

Konačan rezultat postavljen je dvadesetak minuta prije kraja kada je Jens Hauge probio po levom krilu i uposlio Kaspera Hega, koji je iz neposredne blizine pogodio za velikih 3:0. Sporting sada ima težak zadatak da u revanšu u Lisabonu pokuša da nadoknadi veliki zaostatak.

Real Madrid je u velikom derbiju večeri savladao Mančester siti sa 3:0 i napravio ogroman korak ka četvrtfinalu. Junak utakmice bio je kapiten "kraljevskog kluba“ Federiko Valverde, koji je postigao sva tri gola i priredio veče za pamćenje navijačima na "Santjago Bernabeuu“.

Siti je imao prvu šansu na utakmici preko Semenja, ali je golman Tibo Kurtoa bez problema reagovao. Real je brzo uzvratio preko Brahima Dijaza, ali se istakao Đanluiđi Donaruma.

Prvi gol za domaće stigao je u 20. minutu. Kurtoa je poslao dugu loptu ka Valverdeu, koji je pobjegao odbrani Sitija, obišao Donarumu i poslao loptu u praznu mrežu.

Real je ubrzo udvostručio prednost kada je Vinisijus Žunior probio po lijevoj strani i pronašao Valverdea, koji je preciznim udarcem pogodio suprotni ugao za 2:0. Urugvajac je kompletirao het-trik u 42. minutu, ponovo poslije akcije Vinisijusa i asistencije Dijaza.

U nastavku meča Real je mogao i do četvrtog gola, ali Vinisijus nije uspei da iskoristi odbijenu loptu. Imao je Real priliku i iz penala nakon što je Donaruma oborio Vinisijusa, ali je brazilski fudbaler loše izveo jedanaesterac i italijanski golman je lako odbranio njegov udarac.

Još jedan spektakl viđen je na "Parku prinčeva", gdje je Pari Sen Žermen savladao Čelsi rezultatom 5:2 i praktično jednom nogom zakoračio u četvrtfinale.

PSŽ je poveo već u 10. minutu golom Bredlija Barkole nakon asistencije Žoaa Neveša. Čelsi je izjednačio u 28. minutu preko Malo Gusta, kojem je asistirao Enco Fernandez.

Pred kraj prvog poluvremena Parižani su ponovo došli do prednosti zahvaljujući golu Usmana Dembelea. Međutim, londonski tim je u 57. minutu ponovo izjednačio kada je Enco Fernandez zatresao mrežu poslije dodavanja Pedra Neta.

Ipak, završnica je u potpunosti pripala francuskom šampionu. Vitinja je u 74. minutu pogodio za 3:2, a u samom finišu briljirao je gruzijski as Hviča Kvarackhelija. Popularni "Kvaradona“ najprije je pogodio u 86. minutu, a zatim u četvrtom minutu nadoknade postavio konačnih 5:2.

Revanš mečevi biće odigrani za šest dana, ali nakon ovakvih rezultata jasno je da su Bode Glimt, Real Madrid i Pari Sen Žermen napravili ogromne korake ka četvrtfinalu elitnog evropskog takmičenja.