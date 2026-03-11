Partizan slavio protiv Virtusa

Košarkaši Partizana su upisali veoma veliku pobjedu u okviru 31. kola Evrolige! Oni su u gostima slavili protiv Virtusa iz Bolonje sa 88:82, čime su došli do desetog trijumfa u ovoj sezoni.

Jednostavno, Partizan ima baš minimalne šanse da dođe do pozicije koja vodi u TOP 10 fazu, oni imaju čak šest pobjeda zaostatka u odnosu na Panatinaikosa koji je trenutno na desetom mjestu, no, crno-bijeli igraju za sebe.

Pomirio se Partizan s tim da više nema šta da izgubi, a onaj izlazni transfer Kamerona Pejna nazad u NBA ligu je samo pokazao da su crno-bijeli baš digli ruke od Evrolige.

Čini se upravo kao da je to i nedostajalo ovoj ekipi da "prodiše" i zaigra baš onako kako umije, u šta se uvjerila i ekipa Virtusa, koja je ušla sa previše poštovanja prema svom rivalu.

Virtus je slavio jednom protiv Partizana, tada su crno-bijeli imali onaj "prelazni" period, što je iskoristio Duško Ivanović, ali sada nije uspio isto.

Bio je potpuni egal, bila je drama pred, a i tokom posljednje dionice, ali je Partizan sjajnom odbranom i sa nekoliko napada uspio da napravi dovoljnu prevagu i upiše pobjedu. Sve to zahvaljujući sjajnom Isaku Bongi, koji je imao savršenu utakmicu!

Svijet Iranski napad pretvorio noć u dan u Izraelu

Nijemac je imao 16 poena, ali i 11 skokova, uz pet asistencija. Najbolji kod Partizana bio je Karlik Džons sa 19 poena, Dilan Osetkovski je dodao 13, a Tonje Džekiri 10. Kod Virtusa je najbolji bio Karsen Edvards sa 19 poena, Met Morgan je dodao 18, a Mo Dijuf je imao 14.

Partizan je dosta bolje ušao u ovaj meč, želeli su crno-bijeli pobjedu. To je bilo jasno već poslije tri minuta, kada je Partizan otišao serijom na 13:2, a potom i 20:12. Međutim, tu se desio i mali pad, što je bilo za očekivati. Virtus se vratio u meč, došao je do 25:29 na kraju prvih 10 minuta.

U drugoj deonici je ta drama samo nastavljena, igralo se koš za koš, poen za poen, pa niko nije uspio baš da se odlijepi. Partizan i Virtus su na oko pet minuta do kraja poluvremena je bilo 41:41, posle čega je Partizan uspio na poluvremenu da ode sa 52:48.

Svijet Dramatični detalji požara u Italiji: Stradala žena iz BiH

Crno-bijeli iz Beograda su odigrali dosta dobro u napadu, ali to je malo i zakazalo na otvaranju treće dionice, ali je proradilo. Crno-bijeli su sjajnom rolom Karlika Džonsa došli do prednosti od 65:63, a isti igrač je pogodio uz zvuk sirene.

Ipak, sudije su to poništile.

U posljednjoj dionici je Partizan imao problem kada je isključen Bruno Fernando, ali su uspeli da slave na kraju, prenosi Telegraf.