Iranski napad pretvorio noć u dan u Izraelu

Autor:

ATV

11.03.2026

22:59

Komentari:

0
Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

Iran i libanska vojna organizacija Hezbolah izveli su koordinisani napad na sjever Izraela večeras 11. marta.

Potvrdio je to visoki funkcioner izraelskog ministarstva obrane, a Hezbolah je saopštio da se operacija zove "Pojedena slama" te da su ispalili preko 100 raketa.

Riječ je o prvom zajedničkom napadu te dvije grupe od početka sukoba na Bliskom istoku 28. februara 2026. godine.

Izraelske odbrambene snage (IDF) takođe su izvijestile da su večeras pokrenule opsežan talas vazdušnih napada na južna predgrađa Bejruta, glavnog grada Libana.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

