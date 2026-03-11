Plasman Sloge u polufinale kupa BiH u sjeni dešavanja poslije utakmice

Plasman fudbalera Sloge u polufinale Kupa BiH ostao je u sjeni dešavanja po završetku utakmice. Dobojlije su eliminisale Željezničar nakon penala, poslije kojih je uslijedila žestoka tuča, a danas su se i jedni i drugi oglasili saopštenjima.

Nezadovoljni su i suđenjem u klubu sa "Grbavice", otišao je dopis u Fudbalski savez BiH u kojem traže objašnjenje zašto VAR tehnologija nije korišćena tokom izvođenja penala, a pozivaju i da se rasvijetle nemile scene nastale nakon završetka utakmice.

Što se tiče same utakmice, Željezničar je golom Enesa Alića uspio da anulira zaostatak iz prvog meča, da bi potom mreže mirovale sve do penal lutrije. Napadač Sloge Petar Kunić kaže zadovoljan je plasmanom u polufinale.

Sloga se sada okreće i narednim obavezama u Premijer ligi BiH u kojoj slijedi grčevita borba za opstanak.

Naredni protivnik Dobojlijama je Radnik u Bijeljini predstojećeg vikenda.