Helez želi da Glamoč pretvori u bojno polje

Ministarstvo odbrane BiH, kojim rukovodi Zukan Helez, namjerava da u Glamoču na 102 kvadratna kilometra zemljišta, što je oko deset odsto teritorije te opštine, pozicionira lokalni poligon obuke i strelišta gdje bi se, pored uništavanja minsko-ensplozivnih sredstava, odvijala i borbena obuka, artiljerijsko-raketno gađanje, te testirali oružani sistemi.

Ovi planovi Ministarstva odbrane BiH otkriveni su na tematskoj sjednici Opštinskog vijeća sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je utvrđivanje javnog interesa za lokacijsko pozicioniranje Lokalnog poligona obuke i strelišta "Glamoč". Toj tematskoj sjednici prisustvovali su i predstavnici Ministarstva odbrane BiH.

Od uništavanja mina do artiljerijsko-raketnih gađanja

O istoj tački dnevnog reda trebalo bi da se izjasne i odbornici Opštinskog vijeća. Ukoliko podrže tu tačku, idući korak la realizaciji zacrtanog poligona je obezbjeđivanje novca u budžetu Ministarstva odbrane za ekspropriaciju zemljišta za potrebne "Lokalnog poligona obuke i strelišta "Glamoč".

Načelnik Glamoča Nebojša Radovivojša podsjetio je da se na teritoriji ove opštine uništavaju minsko-eksplozivna sredstva na poligonu "Barbara".

"To je jedna lokacija koja decenijama već nije riješena, ni imovinski ni pravno, niti je u saglasnosti sa opštinom. Dakle, mi smo vodili razgovore sa Oružanim snagama BiH da se taj poligon dislocira. Najsretniji bi bili da se to u Glamoču ne uništava, ali ako se već mora uništavati, tražili smo da se to pomjeri na plato Škadima gdje bi nama najmanje smetao. I tu smo namjeravali da im damo nekoliko hektara zemljišta za to uništavanje mina ", kazao je "Glasu" Radivojša.

Međutim, navodi on, iz Ministarstva odbrane stigao je sasvim drugi prijedlog.

"Oni hoće sada na tom platou da prave veliki vojni poligon gdje bi se pucalo iz topova, ispaljivale rakete i tako dalje. O takvim njihovim planovima nismo vodili razgovore, niti smo dali saglasnosti. Tražili smo jednu stvar, a oni su nam ponudili sasvim drugi", poručio je Radivojša.

Lokalne vlasti bez saglasnosti na prošireni projekat

Naveo je da je Opštinskom vijeću iz Ministarstva odbrane proslijeđen zahtjev za proglašenje javnog interesa za lokaciju na kojoj bi bio pozicioniran taj vojni poligon.

"Protiv toga smo. I taj njihov prijedlog neće biti podržan na Opštinskom vijeću jer niko nije voljan da se takvo nešto pravi u Glamoču", zaključio je Radivojša.

Odbornica SNS FBiH u Opštinskom vijeću Glamoča Jelka Vranješ kazala je da lokalni poligon obuke i strelišta „Glamoč“ ne podrazumijeva samo izmještanje postojećeg prostora za uništavanje minsko eksplozivnih sredstava, već formiranje potpuno novog vojnog kompleksa.

"Prema planskim i tehničkim dokumentima obuhvat tog poligona iznosi 102 kvadratna kilometra, što predstavlja približno 10 odsto ukupne teritorije Glamoča. U tom obuhvatu nisu planirane samo aktivnosti vezane za uništavanje municije, već i borbena obuka, artiljerijsko-raketna gađanja, testiranja oružnih sistema, municije i sredstava namjenske industrije, kao i izgradnja prateće vojne infrastrukture", kazala je Vranješ.

Navela je da je predviđeno je da se zemljište unutar tog obuhvata u ekspropriše, kako bi poligon bio trajno vlasništvo Ministarstva odbrane BiH.

"To u praksi znači gubitak privatne i društvene zemlje, dugoročno ograničavanje civilnog korištenja prostora i trajne posljedice po razvoj, povratak stanovništva, poljoprivredu i druge privredne aktivnosti na velikom dijelu opštine", navela je Vranješnjeva i naglasila da ovaj projekat nije nastao juče niti se o njemu počelo razmišljati tek sada.

Kako je navela postoje raniji sastanci sa predstavnicima Ministarstva odbrane BiH, te javno zabilježeni razgovori sa Zukanom Helezom, kao i zaključci i dokumenti na državnom nivou u kojima se eksplicitno pominje Lokalni poligon obuke i strelište "Glamoč".

"Takođe, postoje planski i tehnički materijali Oružanih snaga BiH u kojima su definisane granice, koordinate i namjena budućeg poligona. Sve to ukazuje da se o ovom projektu razgovaralo i planiralo znatno prije nego što je informacija postala predmet šire javne rasprave", navela je Vranješeva.

Naglasila je da ovo nije pitanje dnevne politike niti partijskih stavova, nego pitanje prostora, života i budućnosti Glamoča.

"Odluke ovakve težine ne bi smjele biti donesene bez potpune informisanosti i bez stvarnog učešća građana, jer posljedice takvih odluka ne nose pojedinci, nego cijela zajednica - danas i u godinama koje dolaze", zaključila je Vranješeva.

Građani će reći svoje

Predsjednik Opštinskog vijeća Glamoča Marko Damjanović rekao je da će otvoriti javne raspravu u opštini, a kojima će prisustvovati građani.

"Kada to sve poslušamo i čujemo, onda ćemo vidjeti da se održi i sjednica Opštinskog vijeća i donese konačna odluka o tom vojnom poligonu. Građanima će biti prezentovan zahtjev Ministarstva odbrane BiH. Oni još uvijek ne znaju šta sve piše detaljno u tom zahtjevu", kazao je "Glasu" Damjanović.