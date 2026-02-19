Logo
Tragedija u Prijedoru: Vozač poginuo u direktnom sudaru s kamionom

Ognjen Matavulj

19.02.2026

08:56

Трагедија у Приједору: Возач погинуо у директном судару с камионом
Foto: ATV

M.C. (45) iz Svodne poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u prijedorskom naselju Raškovac, kada je došlo do direktnog sudara automobila i kamiona.

Tragedija se dogodilo oko 21 časova na magistralnom putu Prijedor - Novi Grad. Prema nezvaničnim informacijama do nesreće je došlo kada je M.C, iz neutvrđenih razloga, sa automobilom ”opel” prešao u traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera i podletio pod kamion.

Svijet

Nema više "okupacije" ovih destinacija: Uvedene zabrane na plažama

”Uviđajem na licu mjesta kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor utvrđeno je da su u nezgodi učestvovali Z.G. iz Banjaluke upravljajući teretnim vozilom marke ”man” i M.C. iz Svodne upravljajući automobilom ”opel”. U nezgodi vozač M.C. je poginuo”, saopštila je PU Prijedor.

U policiji apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače da poštuju ograničenja brzine kretanja.



