Logo
Large banner

Nema više "okupacije" ovih destinacija: Uvedene zabrane na plažama

Izvor:

Euronews

19.02.2026

08:52

Komentari:

0
Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама
Foto: Pixabay

Lokalna samouprava se usprotivila planovima za ležaljke na plažama Pori i Italida, a Grčka je odlučila da očuva prirodne ljepote ostrva Kufonisi.

Odlukom grčkog Ministarstva finansija, planovi za postavljanje ležaljki i barova na dvjema plažama, Pori i Italida, na idiličnom ostrvu Kufonisi, trajno su obustavljeni. Lokalna samouprava se oštro usprotivila komercijalizaciji, ističući da su ova ostrva dio zaštićene mreže Natura 2000 i da moraju ostati netaknuta.

Grčko Ministarstvo finansija donijelo je važnu odluku kojom je zaustavljen planirani postupak izdavanja u zakup popularnih plaža Pori i Italida na Gornjem Kufonisiju.

Ova vijest obradovaće sve ljubitelje netaknute prirode i autentičnog grčkog odmora, koji su strahovali da će njihove omiljene uvale biti preplavljene ležaljkama i komercijalnim sadržajima.

Ova odluka je uslijedila nakon oštre reakcije lokalne samouprave Naksosa i Malih Kiklada, koja se snažno usprotivila planiranoj komercijalizaciji. Prema prvobitnom predlogu, privatno lice je željelo da zakupi po 500 kvadratnih metara na svakoj od pomenutih plaža radi postavljanja ležaljki i suncobrana. Iako je čak i Organizaciona jedinica Ministarstva životne sredine dala uslovnu saglasnost (dozvoljavajući samo ležaljke, bez barova), pritisak lokalne zajednice bio je presudan.

Башта коров врт

Savjeti

Najbolji sprej za uništavanje korova: Napravite ga od ova tri sastojka iz kuhinje

Opština je naglasila da cijelo ostrvo, kao i ostala ostrva Malih Kiklada, spadaju u zaštićenu evropsku mrežu Natura 2000, te da su u potpunosti ekološki i arheološki zaštićena područja. Postavljanje bilo kakvih trajnih ili polutrajnih objekata, poput barova ili kantina, ocenjeno je kao "očigledno nespojivo sa karakterom i prirodnim pejzažom ovog područja".

Kufonisi, kao i ostala ostrva Malih Kiklada, poznata su po svojoj mirnoj atmosferi, kristalno čistoj vodi i prelijepim, često skrivenim plažama. Upravo zbog toga su omiljena destinacija za turiste koji traže bjekstvo od gužve i masovnog turizma. Odluka Ministarstva da posluša lokalne vlasti i zaustavi komercijalizaciju potvrđuje posvećenost Grčke očuvanju svojih prirodnih dragulja.

Iako grčki zakon predviđa da se odluke o izdavanju plaža donose centralizovano, a ne na nivou lokalnih samouprava, ovaj slučaj pokazuje da pritisak javnosti i argumenata o zaštiti životne sredine mogu uticati na državne institucije.

Za turiste to znači da će Kufonisi i dalje ostati oaza mira i netaknute ljepote, gdje će moći da uživaju u prelijepim plažama Pori i Italida, neometani komercijalnim sadržajima, u harmoniji sa prirodom, prenosi Euronjuz.

Podijeli:

Tagovi :

Plaža

Grčka

ljetovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Savjeti

Najbolji sprej za uništavanje korova: Napravite ga od ova tri sastojka iz kuhinje

1 h

0
Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

Hronika

Policija u prostorijama Ministarstva i GRAS-a: Izuzima se dokumentacija

1 h

0
Хиљаде астероида пријете да униште читаве градове: Нема "резервног плана"

Nauka i tehnologija

Hiljade asteroida prijete da unište čitave gradove: Nema "rezervnog plana"

1 h

0
Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

Ekonomija

Koliko će vas koštati ručak kod kuće: Ovo su cijene namirnica

1 h

0

Više iz rubrike

Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова

Svijet

Ruska PVO oborila 113 ukrajinskih dronova

1 h

0
Окупљене присталице бившег предсједника

Svijet

Bivšeg predsjednika osudili na doživotnu robiju

1 h

0
Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

Svijet

Bil Gejts otkazao govor na Samitu u Indiji zbog pitanja o vezama sa Epstajnom

2 h

0
Сњежна лавина

Svijet

Jedna od najsmrtonosnijih lavina: Poginulo osam skijaša, preživjeli se zaštitili ceradama

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

10

14

Završena drama u auto servisu: Vlasnik riješen da odbrani svoj plac na koji je stavljena hipoteka

10

09

Više nije bolje: Koliko novca treba imati na tekućem računu

10

06

Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

10

01

Gorio pogon peleta u Novom Gradu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner