Nema više "okupacije" ovih destinacija: Uvedene zabrane na plažama

Lokalna samouprava se usprotivila planovima za ležaljke na plažama Pori i Italida, a Grčka je odlučila da očuva prirodne ljepote ostrva Kufonisi.

Odlukom grčkog Ministarstva finansija, planovi za postavljanje ležaljki i barova na dvjema plažama, Pori i Italida, na idiličnom ostrvu Kufonisi, trajno su obustavljeni. Lokalna samouprava se oštro usprotivila komercijalizaciji, ističući da su ova ostrva dio zaštićene mreže Natura 2000 i da moraju ostati netaknuta.

Grčko Ministarstvo finansija donijelo je važnu odluku kojom je zaustavljen planirani postupak izdavanja u zakup popularnih plaža Pori i Italida na Gornjem Kufonisiju.

Ova vijest obradovaće sve ljubitelje netaknute prirode i autentičnog grčkog odmora, koji su strahovali da će njihove omiljene uvale biti preplavljene ležaljkama i komercijalnim sadržajima.

Ova odluka je uslijedila nakon oštre reakcije lokalne samouprave Naksosa i Malih Kiklada, koja se snažno usprotivila planiranoj komercijalizaciji. Prema prvobitnom predlogu, privatno lice je željelo da zakupi po 500 kvadratnih metara na svakoj od pomenutih plaža radi postavljanja ležaljki i suncobrana. Iako je čak i Organizaciona jedinica Ministarstva životne sredine dala uslovnu saglasnost (dozvoljavajući samo ležaljke, bez barova), pritisak lokalne zajednice bio je presudan.

Opština je naglasila da cijelo ostrvo, kao i ostala ostrva Malih Kiklada, spadaju u zaštićenu evropsku mrežu Natura 2000, te da su u potpunosti ekološki i arheološki zaštićena područja. Postavljanje bilo kakvih trajnih ili polutrajnih objekata, poput barova ili kantina, ocenjeno je kao "očigledno nespojivo sa karakterom i prirodnim pejzažom ovog područja".

Kufonisi, kao i ostala ostrva Malih Kiklada, poznata su po svojoj mirnoj atmosferi, kristalno čistoj vodi i prelijepim, često skrivenim plažama. Upravo zbog toga su omiljena destinacija za turiste koji traže bjekstvo od gužve i masovnog turizma. Odluka Ministarstva da posluša lokalne vlasti i zaustavi komercijalizaciju potvrđuje posvećenost Grčke očuvanju svojih prirodnih dragulja.

Iako grčki zakon predviđa da se odluke o izdavanju plaža donose centralizovano, a ne na nivou lokalnih samouprava, ovaj slučaj pokazuje da pritisak javnosti i argumenata o zaštiti životne sredine mogu uticati na državne institucije.

Za turiste to znači da će Kufonisi i dalje ostati oaza mira i netaknute ljepote, gdje će moći da uživaju u prelijepim plažama Pori i Italida, neometani komercijalnim sadržajima, u harmoniji sa prirodom, prenosi Euronjuz.