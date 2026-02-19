Bivšeg predsjednika osudili na doživotnu robiju

Bivši predsjednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen je na doživotnu kaznu zatvora u slučaju pobune, prenosi BBC.

Jun Suk Jeol je proglašen krivim za pobunu zbog pokušaja uvođenja vojnog stanja 2024. godine, kao i za zloupotrebu položaja, rekao je sudija.

Da podsjetimo, Junova naredba je trajala samo šest sati, ali je potresla zemlju - paralisala je ono što je ostalo od vlade i koštala njegovu stranku sljedećih izbora.

Republika Srpska Dodik poručio sarajevskim političarima: Banjaluka neće biti vaše utočište od bijesa naroda

Policija Južne Koreje pojačala je bila mjere bezbjednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu.

Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00.50 časova, prenio je Jonhap.

Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu.

Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo cjelonoćni skup tražeći njegovo oslobađanje.

Krajnje desničarske grupe, uključujući Uniju slobode, najavile su miting sa oko 4.300 učesnika u blizini sudskog kompleksa.

Zdravlje Izvor kome smo svi izloženi povećava rizik od Alchajmerove bolesti

Istovremeno, građanske i progresivne organizacije, među njima i grupa "Kendllajt Akšn", planirale su okupljanje oko 5.000 ljudi kod stanice Seočo, pozivajući na Junovu osudu.

Između pristalica i protivnika razmijenjene su uvrede, ali nije bilo fizičkih sukoba zahvaljujući pojačanom policijskom prisustvu.

Policija je mobilisala oko 1.000 pripadnika i postavila autobuse kao barijere oko kompleksa, dok je sud zatvorio sve ulaze osim istočne kapije.

Ulazak je bio dozvoljen samo unaprijed registrovanim vozilima i predstavnicima medija.

(Telegraf)