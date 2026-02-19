Bil Gejts otkazao govor na Samitu u Indiji zbog pitanja o vezama sa Epstajnom

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts otkazao je održavanje govora na Samitu o uticaju vještačke inteligencije u Indiji zbog pitanja o svom odnosu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, prenio je Gardijan.

Gejts je doputovao u Indiju početkom nedjelje, gdje njegova fondacija sarađuje sa vladom na projektima primjene vještačke inteligencije za društveno dobro, a bilo je najavljeno da će govoriti nakon indijskog premijera Narendre Modija.

Međutim, nekoliko sati prije obraćanja delegatima Gejts je otkazao učešće.

Fondacija Gejts je saopštila da je odluka donesena kako bi fokus ostao na prioritetima samita, iako je manje od 48 sati ranije potvrđeno da će održati govor.

Povlačenje je uslijedilo nakon novog objavljivanja dokumenata u vezi sa Epstajnom, koje je krajem januara ponovo pokrenulo kontroverze o njihovim kontaktima.

Gejts je ranije rekao da "žali svaki minut" proveden sa Epstajnom i odbacio je kao lažne navode iz nacrta imejla koji se pojavio u objavljenim dokumentima.

Fondacija je navela da ostaje posvećena radu u Indiji i da će je na samitu predstavljati predsjednik kancelarije za Afriku i Indiju, Ankur Vora.

Na skupu u Nju Delhiju se očekuju i obraćanja izvršnog direktora Open AI Sema Altmana, kao i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, koji je pozvao da se razvoj vještačke inteligencije ne prepusti "hirovima nekolicine milijardera" i podrži globalni fond za otvoreni pristup tehnologiji.