SAD povlače sve vojnike iz Sirije

19.02.2026
07:01
Komentari:0
SAD planiraju povlačenje svih vojnika iz Sirije, objavio je "Volstrit džurnal".
List piše, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da će Vašington narednih sedmica povući oko 1.000 vojnika iz Sirije.
Prema pisanju lista, američke snage već su se povukle iz ključnih baza, uključujući Al Tanf i Al Šadadi, a očekuje se da će preostale trupe otići u naredna dva mjeseca.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nastoji da ojača diplomatske veze sa novim rukovodstvom Sirije.
