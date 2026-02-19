SAD povlače sve vojnike iz Sirije

List piše, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da će Vašington narednih sedmica povući oko 1.000 vojnika iz Sirije.

Republika Srpska Karan: Raspada se dejtonska BiH, ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda

Prema pisanju lista, američke snage već su se povukle iz ključnih baza, uključujući Al Tanf i Al Šadadi, a očekuje se da će preostale trupe otići u naredna dva mjeseca.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nastoji da ojača diplomatske veze sa novim rukovodstvom Sirije.