Logo
Large banner

SAD povlače sve vojnike iz Sirije

19.02.2026

07:01

Komentari:

0
Америчка војска
Foto: George Pak/Pexels

SAD planiraju povlačenje svih vojnika iz Sirije, objavio je "Volstrit džurnal".

List piše, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da će Vašington narednih sedmica povući oko 1.000 vojnika iz Sirije.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Raspada se dejtonska BiH, ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda

Prema pisanju lista, američke snage već su se povukle iz ključnih baza, uključujući Al Tanf i Al Šadadi, a očekuje se da će preostale trupe otići u naredna dva mjeseca.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nastoji da ojača diplomatske veze sa novim rukovodstvom Sirije.

Podijeli:

Tagovi :

Sirija

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

bodø/glimt – inter bodo glimt pobijedio inter

Fudbal

Kakva senzacija Bodo Glimta! Pao je i Inter u Norveškoj

8 h

0
Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

Svijet

Bijela kuća o prozivkama Zelenskog: "Nepravedno"

8 h

0
Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

Hronika

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

8 h

0
Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

Scena

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

8 h

0

Više iz rubrike

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

Svijet

Bijela kuća o prozivkama Zelenskog: "Nepravedno"

8 h

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Svijet

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

9 h

1
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Svijet

Stiglo uputstvo: Spremite se za rat

9 h

0
zlostavljanje djece

Svijet

Šveđani razmatraju hemijsku kastraciju osuđenih pedofila: Šta vi kažete?

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

01

SAD povlače sve vojnike iz Sirije

06

53

ATV jutro, 19.02.2026.

22

51

Kakva senzacija Bodo Glimta! Pao je i Inter u Norveškoj

22

46

Karan: Raspada se dejtonska BiH, ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda

22

33

Bijela kuća o prozivkama Zelenskog: "Nepravedno"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner