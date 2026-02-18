Logo
Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Izvor:

Mondo.rs

18.02.2026

21:42

Komentari:

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо
Foto: Tanjug/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarska i Slovačka donijele su zajedničku odluku o prekidu isporuke dizel goriva Ukrajini nakon što je ona blokirala isporuku ruske nafte preko naftovoda "Družba" ovim zemljama, piše "Pravda".

Slovačka je odmah proglasila vanrednu situaciju u naftnoj industriji.

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Petar Sijarto je rekao da se njegova zemlja odlučila na takav korak dok Ukrajina ne obnovi isporuku nafte. Kako je naveo, ruska nafta u Mađarsku ne stiže od 27. januara.

Premijer Slovačke Robert Fico je naredio, kao i Mađarska, da se obustavi isporuka dizela Ukrajini. Takođe, Vlada Slovačke je naredila da se iz državnih rezervi oslobodi oko 250.000 tona nafte kako bi se pokrile domaće potrebe.

Ubrzo se oglasila i ukrajinska strana

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georgij Tihi je izjavio da ponašanje Mađarske podsjeća na "ponašanje narkomana".

"Izvinite, ovo zaista podsjeća na ponašanje narkomana, uz sav respekt prema ozbiljnom problemu narkomanije. To je metafora kojom želimo da objasnimo ponašanje vlade Viktora Orbana, koja, uprkos politici Evropske unije, želi da zadrži zavisnost od ruske nafte i gasa", rekao je Tihi, prenosi "RBK".

Da podsjetimo, tenzije između Mađarske i Ukrajine su nastavak diplomatskog "rata" koji vode premijer Mađarske Viktor Orban i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, koja je održana prethodnog vikenda, je Orban izjavio da Ukrajina ne treba da postane članica Evropske unije, dok mu je Zelenski odbrusio rečima da je on zaboravio na sramotu.

