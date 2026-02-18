Budimpešta se protivi članstvu Ukrajine u EU jer bi to označilo ulazak Unije u sukob, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Ako se Ukrajina pridruži EU, blok će ući u sukob, a Mađarska to definitivno ne želi", rekao je Sijarto za Si-En-En.

Republika Srpska Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

On je naglasio da, ako dođe do promjene vlasti u Mađarskoj, novac poreskih obveznika bi se mogao koristiti za podršku Kijevu, što sadašnja Vlada nije odobrila.

"Rusija nije napala nijednu zemlju EU", napomenuo je Sijarto.

On je dodao da je EU prestala da bude globalni igrač i da čak nije ni zastupljena za pregovaračkim stolom o ukrajinskom sukobu.

Portparol mađarske Vlade Zoltan Kovač saopštio je da je Parlament Mađarske usvojio prijedlog rezolucije kojom se odbacuje članstvo Ukrajine u EU, kao i svaki naredni pokušaj da se Unija pretvori u vojni savez.

Republika Srpska "Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

Ukrajniski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je prošle sedmice na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji da je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu "više stalo do svog stomaka nego do svoje vojske", na šta je Orban još jednom poručio da se Ukrajina neće pridružiti EU.