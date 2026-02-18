Logo
Large banner

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Izvor:

SRNA

18.02.2026

12:36

Komentari:

0
Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб
Foto: ATV

Budimpešta se protivi članstvu Ukrajine u EU jer bi to označilo ulazak Unije u sukob, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Ako se Ukrajina pridruži EU, blok će ući u sukob, a Mađarska to definitivno ne želi", rekao je Sijarto za Si-En-En.

Ненад Стевандић и Џон Гинкел

Republika Srpska

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

On je naglasio da, ako dođe do promjene vlasti u Mađarskoj, novac poreskih obveznika bi se mogao koristiti za podršku Kijevu, što sadašnja Vlada nije odobrila.

"Rusija nije napala nijednu zemlju EU", napomenuo je Sijarto.

On je dodao da je EU prestala da bude globalni igrač i da čak nije ni zastupljena za pregovaračkim stolom o ukrajinskom sukobu.

Portparol mađarske Vlade Zoltan Kovač saopštio je da je Parlament Mađarske usvojio prijedlog rezolucije kojom se odbacuje članstvo Ukrajine u EU, kao i svaki naredni pokušaj da se Unija pretvori u vojni savez.

Синиша Каран

Republika Srpska

"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

Ukrajniski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je prošle sedmice na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji da je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu "više stalo do svog stomaka nego do svoje vojske", na šta je Orban još jednom poručio da se Ukrajina neće pridružiti EU.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

Peter Sijarto

Evropska unija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

19 min

0
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Republika Srpska

Cvijanović: Paravac ostavio prepoznatljiv trag

25 min

0
Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Banja Luka

Rajaner ukida više polazaka iz Banjaluke

29 min

0
Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Svijet

Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

35 min

0

Više iz rubrike

Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Svijet

Eksplozija u prodavnici vatrometa: Poginulo najmanje 12 osoba

35 min

0
Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја

Svijet

Fico žestoko zaprijetio Zelenskom: Ako ti ne treba struja

38 min

0
Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима

Svijet

Stiglo upozorenje: Rat može početi u narednim danima

1 h

0
Снијег

Svijet

Meteorolozi očekuju pola metra snijega: Ljudi upozoreni da ne izlaze, škole zatvorene

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner