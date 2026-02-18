Logo
Large banner

Cvijanović: Paravac ostavio prepoznatljiv trag

Izvor:

ATV

18.02.2026

12:27

Komentari:

0
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг
Foto: ATV/ Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom smrti bivšeg srpskog člana Predsjedništva BiH i senatora Republike Srpske, Borislava Paravca, uputila je telegram saučešća njegovoj porodici.

"Sa žaljenjem sam primila vijest o smrti Borislava Paravca, čovjeka koji ostavio dubok i prepoznatljiv trag u političkom i javnom životu Republike Srpske", poručila je Cvijanovićeva i dodala:

"U teškim i izazovnim vremenima, obavljajući brojne odgovorne dužnosti, pokazivao  je odlučnost, odgovornost i iskrenu privrženost svom narodu".

Ona je porodici Paravac, prijateljima i svima koji su ga poštovali, uputila izraze dubokog saučešća.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Borislav Paravac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Republika Srpska

Runić: Karan će doprinijeti da se srpski narod osjeća kao svoj na svome

1 h

0
Џон Гинкел

Republika Srpska

Amerika cijeni dosljedan dijalog sa rukovodstvom Republike Srpske

1 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

MUP Srpske raspisao konkurs za školovanje na Vojnoj akademiji Srbije

1 h

0
Преминуо Борислав Паравац

Republika Srpska

Preminuo Borislav Paravac

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner