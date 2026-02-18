Cvijanović: Paravac ostavio prepoznatljiv trag

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom smrti bivšeg srpskog člana Predsjedništva BiH i senatora Republike Srpske, Borislava Paravca, uputila je telegram saučešća njegovoj porodici.

"Sa žaljenjem sam primila vijest o smrti Borislava Paravca, čovjeka koji ostavio dubok i prepoznatljiv trag u političkom i javnom životu Republike Srpske", poručila je Cvijanovićeva i dodala:

"U teškim i izazovnim vremenima, obavljajući brojne odgovorne dužnosti, pokazivao je odlučnost, odgovornost i iskrenu privrženost svom narodu".

Ona je porodici Paravac, prijateljima i svima koji su ga poštovali, uputila izraze dubokog saučešća.