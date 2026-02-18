Logo
Runić: Karan će doprinijeti da se srpski narod osjeća kao svoj na svome

SRNA

18.02.2026

11:30

Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Načelnik opštine Drvar Dušica Runić čestitala je predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu preuzimanje dužnosti i izrazila uvjerenje da će on nastaviti putem predsjednika Milorada Dodika i doprinijeti da se srpski narod i van administrativne granice Srpske osjeća kao svoj na svome.

Runićeva je izjavila Srni da Republika Srpska predstavlja sigurnost Srbima i garant mira i stabilnosti, a da Karanovim izborom nastavlja u kontinuitetu pobjeda jer je narod znao da prepozna i nagradi prave političke, nacionalne i egzistencijalne vrijednosti.

Region

U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

Ona je naglasila da, zahvaljujući politici SNSD-a sa predsjednikom Dodikom na čelu, srpski narod na području Federacije BiH može da bude siguran da će ostati na svojim ognjištima.

- SNSD na čelu sa Dodikom je prekinuo lanac iseljenja naroda sa ovih područja. Snažna podrška Republike Srpske osigurava nam egzistenciju i redovna primanja, ali i realizaciju infrastrukturnih projekata od životnog značaja za koje Livanjski kanton i FBiH nemaju sluha - istakla je Runićeva.

Društvo

Narandžasto upozorenje u više regija zbog jakog vjetra

Novi predsjednik Republike Srpske Siniša Karan položio je juče svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini.

Siniša Karan

Dušica Runić

