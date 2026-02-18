Logo
Large banner

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

Izvor:

ATV

18.02.2026

12:34

Komentari:

0
Састали се Ненад Стевандић и Џон Гинкел
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srpska ostaje privržena očuvanju mira i stabilnosti u BiH i spremna za svaku vrstu komunikacije i kompromisa bez ugrožavanja dejtonskih prava i ustavnih principa, kao i prava regulisanih međunarodnim aktima.

Stevandić je, tokom današnjeg sastanka sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH Džonom Ginkelom, istakao da je namjera Srpske da ostane vojno neutralna i da koristi pravo da samostalno odlučuje u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Синиша Каран

Republika Srpska

"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

On je dodao da Republika Srpska nema namjeru da upravlja ili određuje bilo šta drugim narodima u BiH niti da priziva međunarodni intervencionizam u svoju korist, ali da istovremeno ne prihvata intervencionizam koji se temelji na djelovanju visokog predstavnika i OHR-a koji produbljuje političku krizu zauzimanjem strana unutar BiH.

Stevandić je izrazio očekivanje da će politika Republike Srpske, zasnovana na miroljubivosti, institucionalnoj ozbiljnosti i zahvalnosti SAD za doprinos deeskalaciji prilika u BiH, naići na razumijevanje i podršku i kod evropskih zemalja, na principima međusobnog uvažavanja i poštovanja, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.

On je poručio da ga je obradovao stav američke administracije da SAD podržavaju BiH uređenu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, pravima naroda i entiteta i njihove ravnopravnosti.

Podijeli:

Tagovi :

Džon Ginkel

Nenad Stevandić

sastanak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Синиша Каран

Republika Srpska

"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

20 min

0
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Republika Srpska

Cvijanović: Paravac ostavio prepoznatljiv trag

24 min

0
Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio na koji duet je najponosniji

18 min

0
Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Banja Luka

Rajaner ukida više polazaka iz Banjaluke

28 min

0

Više iz rubrike

Синиша Каран

Republika Srpska

"Karan će dostojno i nepokolebljivo štititi interese Srpske"

20 min

0
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Republika Srpska

Cvijanović: Paravac ostavio prepoznatljiv trag

24 min

0
Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

Republika Srpska

Runić: Karan će doprinijeti da se srpski narod osjeća kao svoj na svome

1 h

0
Џон Гинкел

Republika Srpska

Amerika cijeni dosljedan dijalog sa rukovodstvom Republike Srpske

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner