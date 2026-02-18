Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srpska ostaje privržena očuvanju mira i stabilnosti u BiH i spremna za svaku vrstu komunikacije i kompromisa bez ugrožavanja dejtonskih prava i ustavnih principa, kao i prava regulisanih međunarodnim aktima.

Stevandić je, tokom današnjeg sastanka sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH Džonom Ginkelom, istakao da je namjera Srpske da ostane vojno neutralna i da koristi pravo da samostalno odlučuje u skladu sa ustavnim nadležnostima.

On je dodao da Republika Srpska nema namjeru da upravlja ili određuje bilo šta drugim narodima u BiH niti da priziva međunarodni intervencionizam u svoju korist, ali da istovremeno ne prihvata intervencionizam koji se temelji na djelovanju visokog predstavnika i OHR-a koji produbljuje političku krizu zauzimanjem strana unutar BiH.

Stevandić je izrazio očekivanje da će politika Republike Srpske, zasnovana na miroljubivosti, institucionalnoj ozbiljnosti i zahvalnosti SAD za doprinos deeskalaciji prilika u BiH, naići na razumijevanje i podršku i kod evropskih zemalja, na principima međusobnog uvažavanja i poštovanja, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.

On je poručio da ga je obradovao stav američke administracije da SAD podržavaju BiH uređenu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, pravima naroda i entiteta i njihove ravnopravnosti.