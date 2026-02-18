Amerika cijeni dosljedan dijalog sa rukovodstvom Republike Srpske

18.02.2026
10:58
Komentari:0
Sjedinjene Američke Države cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Republike Srpske kako bi ojačale stabilnost i podržale ekonomsku saradnju, saopšteno je danas iz američke Ambasade u BiH.
U saopštenju se navodi da se otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel ove sedmice u Banjaluci sastao sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem kako bi razgovarali o onome što je najvažnije - radnim mjestima, investicijama i sigurnosti građana.
Sjedinjene Američke Države ostaju angažovane, posvećene i spremne za zajedničku saradnju na ekonomskim prilikama i prosperitetu koji donose korist građanima obje zemlje.
