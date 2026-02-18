Nakon duže i teške bolesti, u Doboju je danas u 84. godini preminuo Borislav Paravac, ugledni društveno-politički radnik i funkcioner Republike Srpske i BiH.

Paravac je rođen 1943. godine u Kostajnici kod Doboja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1966. godine i niz godina radio u struci te stekao ugled priznatog ekonomiste u finansijskom i komercijalnom sektoru.

Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH kao funkcioner SDS cijelu deceniju obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštine Doboj. U najtežim vremenima devedesetih godina bio je predsedik Kriznog štaba, preuzimajući izuzetno tešku i odgovornu dužnost koju je dostojanstveno nosio do kraja ratnih sukoba devedesetih. Pokušaj krivične odgovornosti za taj period rada rezultovao je sudskim procesom koji je nakon deset godina okončan oslobađajućom presudom i skidanjem tereta krivice s njega lično i lokalne zajednice koju je vodio.

Bio je poslanik Narodne skupštine Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i srpski član Predsjedništva BiH. Bio je i član Senata Republike Srpske.

Odlaskom u penziju nastavio je aktivan život i rad, osnivanjem firme u kojoj je radio do posljednjih dana života.

Tokom cijele političke i radne karijere intenzivno je radio na poboljšanju životnih uslova na lokalu i u cijeloj Republici, a iza njega su ostali brojni realizovani projekti u oblasti infrastrukture, sporta, kulture i duhovnog života.

Cijeli život je proveo u svojoj rodnoj Kostajnici, gdje je formirao porodicu i podigao dvoje djece.

Komemoracija povodom smrti Borislava Paravca biće održana u petak u velikoj sali Pavlović univerziteta u 11.00 časova. Opijelo i posljednji ispraćaj biće ispred porodične kuće u Kostajnici u 13.00 časova.