Logo
Large banner

Preminuo Borislav Paravac

Izvor:

ATV

18.02.2026

10:34

Komentari:

0
Преминуо Борислав Паравац
Foto: Pixabay

Nakon duže i teške bolesti, u Doboju je danas u 84. godini preminuo Borislav Paravac, ugledni društveno-politički radnik i funkcioner Republike Srpske i BiH.

Paravac je rođen 1943. godine u Kostajnici kod Doboja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1966. godine i niz godina radio u struci te stekao ugled priznatog ekonomiste u finansijskom i komercijalnom sektoru.

илу-снијег-02102025

Društvo

Prohodni svi putevi u Hercegovini: Na Čemernu oprez zbog ugaženog snijega

Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH kao funkcioner SDS cijelu deceniju obavljao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora Opštine Doboj. U najtežim vremenima devedesetih godina bio je predsedik Kriznog štaba, preuzimajući izuzetno tešku i odgovornu dužnost koju je dostojanstveno nosio do kraja ratnih sukoba devedesetih. Pokušaj krivične odgovornosti za taj period rada rezultovao je sudskim procesom koji je nakon deset godina okončan oslobađajućom presudom i skidanjem tereta krivice s njega lično i lokalne zajednice koju je vodio.

Bio je poslanik Narodne skupštine Republike Srpske i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i srpski član Predsjedništva BiH. Bio je i član Senata Republike Srpske.

Odlaskom u penziju nastavio je aktivan život i rad, osnivanjem firme u kojoj je radio do posljednjih dana života.

njemacka zastava

Svijet

Njemačka u problemu: Stižu velike kazne

Tokom cijele političke i radne karijere intenzivno je radio na poboljšanju životnih uslova na lokalu i u cijeloj Republici, a iza njega su ostali brojni realizovani projekti u oblasti infrastrukture, sporta, kulture i duhovnog života.

Cijeli život je proveo u svojoj rodnoj Kostajnici, gdje je formirao porodicu i podigao dvoje djece.

Komemoracija povodom smrti Borislava Paravca biće održana u petak u velikoj sali Pavlović univerziteta u 11.00 časova. Opijelo i posljednji ispraćaj biće ispred porodične kuće u Kostajnici u 13.00 časova.

Podijeli:

Tagovi :

Doboj

Borislav Paravac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта се догађа са кочницама када аутомобил дуго стоји?

Auto-moto

Šta se događa sa kočnicama kada automobil dugo stoji?

2 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Udruženje hirurga: Čestitka Karanu, odlična saradnja sa predsjednikom i institucijama Srpske

2 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Istraga tramvajske nesreće: Izuzeto 30 snimaka i dokumentacija o rekonstrukciji pruge

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Hapšenje u Gradišci zbog teške krađe

2 h

0

Više iz rubrike

Синиша Каран

Republika Srpska

Udruženje hirurga: Čestitka Karanu, odlična saradnja sa predsjednikom i institucijama Srpske

2 h

0
Усвојени извјештаји о раду Правобранилаштва Српске и пословању ИРБ-а

Republika Srpska

Usvojeni izvještaji o radu Pravobranilaštva Srpske i poslovanju IRB-a

5 h

0
Siniša Karan položio zakletva

Republika Srpska

Karan: Narodna volja biće moja svetinja, cijelim svojim bićem braniću status Republike Srpske

14 h

11
Борис Малагурски

Republika Srpska

Malagurski za ATV: "Uvijek su Srbi krivi, svaki gest dobre volje sa srpske strane nikada nije bio dovoljan"

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner