Uhapšen Dobojlija, u njivu bacio paketiće marihuane i amfetamina

ATV

18.02.2026

11:43

0
марихуана
Foto: PU Doboj

Dobojlija D.M. uhapšen je zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima, a kod njega je pronađeno i oduzeto oko pola kilograma marihuane i 11 paketića amfetamina, dok su mu u pretresu kuće otkriveni i predmeti koji potiču iz krađe.

U PU Doboj navode da je D.M. osumnjičen da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom i omogućavanje uživanja droge.

”Policijski službenici su na području opštine Petrovo zatekli D.M. koji je, kada je uočio policiju, od sebe odbacio nepoznate predmete u obližnju njivu”, navode u PU Doboj.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj i pronađena je plastična tegla sa 23 paketića marihuane, mase 174,3 grama, paket sa 218,3 grama marihuane, dvije kutije od bombi u kojima su bili tri paketića sa 98,5 grama marihuane i 11 paketića s bijelim prahom nalik amfetaminu, težine 136,9 grama.

марихуана и амфетамин
marihuana i amfetamin

”Po naredbi Osnovnog suda u Doboju izvršen je pretres dvije kuće sa pomoćnim objektima u Petrovu koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađen je paketić s bijelim prahom, predmeti pogodni za konzumiranje droge, određena količina novca i predmeti koji proizilaze iz krivičnog djela teška krađa izvršenog u prethodnom periodu na području grada Doboja”, navode u policiji.

Po kompletiranju predmeta nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima protiv navedenog lica.

trgovina drogom

PU Doboj

Doboj

hapšenje

