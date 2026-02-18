Logo
Pokosio pješaka pa pokušao pobjeći: Uhapšen bahati vozač

Izvor:

ATV

18.02.2026

10:50

Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Čelinac uhapsili su juče T.G. iz Čelinca zbog sumnje da je automobilom udario pješaka, a zatim pobjegao sa lica mjesta.

On se sumnjiči da je počinio krivična djela „Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi“ i „Ugrožavanje javnog saobraćaja“.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 12.50 časova u mjestu Jošavka, na magistralnom putu Čelinac – Ukrina. U nezgodi je učestvovalo nepoznato putničko vozilo koje se udaljilo sa lica mjesta i pješak Č.B. iz Čelinca, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede.

Povrijeđenom pješaku ljekarska pomoć ukazana je u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

Policija je izvršila uviđaj, a preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je T.G. upravljao putničkim vozilom marke „Opel“ i da se nakon nezgode udaljio sa lica mjesta.

Ispitivanjem je utvrđeno da je imao 2,42 promila alkohola u organizmu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će preduzeti dalje mjere i radnje.

Saobraćajna nesreća

Čelinac

povrijeđen pješak

Komentari (0)
